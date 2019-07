Ook als je Siri gebruikt, kunnen je stemopnames door menselijke werknemers worden beluisterd en geanalyseerd. Vooral de onopzettelijke opnames zouden gevoelig kunnen liggen.

Ook onderaannemers van Apple luisteren mee naar spraakopnames, dat schrijft de Britse krant The Guardian. Apple stuurt een deel van de opnames die Siri maakt door naar werknemers om de intelligentie van de stemassistent te verbeteren, bijvoorbeeld door aan te geven of Siri om de juiste redenen is geactiveerd. Een klokkenluider is nu naar de krant getrokken, omdat de activatie ('hey Siri') bijzonder vaak onopzettelijk lijkt te gebeuren, waardoor de onderaannemers en werknemers veel persoonlijke informatie te verwerken krijgen.

"Een klein deel van de Siri aanvragen worden geanalyseerd om Siri en de stemherkenning te verbeteren. De fragmenten worden daarbij niet gelinkt aan de Apple ID van de gebruiker. De Siri verzoeken worden geanalyseerd in beveiligde gebouwen en alle reviewers staan onder Apple's vertrouwelijkheidsovereenkomst," zegt Apple aan de krant.

Dat wordt door The Guardian alvast tegengesproken. "Er zijn ontelbare voorbeelden van opnames van private discussies tussen dokters en patiënten, zakelijke meetings, ogenschijnlijk misdadige afspraken, seksuele ontmoetingen enzovoort. Deze opnames worden ook vergezeld van gebruikersdata die locatie, contactgegevens en appgegevens tonen", zegt de klokkenluider aan de krant.

Siri is aanwezig op de meeste van Apple's producten, maar blijkbaar is de Apple Watch een toestel dat het vaakst per ongeluk activeert. De smartwatch activeert Siri namelijk zodra het toestel wordt opgeheven en het een stem hoort. Het idee daarachter is dat je het toestel richting je mond brengt om een verzoek te doen, maar het is ook een beweging die voor heel veel valse positieven kan zorgen. Onopzettelijke activaties worden gerapporteerd als een technisch probleem, zo schrijft de krant nog, maar er zijn verder geen procedures om met de gevoelige opnames om te gaan. Volgens de klokkenluider moet Apple transparanter zijn over hoe vaak het eventueel meeluistert, en wat er met die opnames gebeurt.

Het wordt door Apple niet expliciet vermeld dat je stemopnames geanalyseerd kunnen worden, al is de kans groot dat dit wel ergens in de onleesbare lap legalees van de gebruikersovereenkomst staat. Het bouwen van kunstmatige intelligentie, specifiek voor stemassistenten, vereist een hoop data. Echt opmerkelijk is het dan ook niet dat de techgiganten hun 'eigen' data gebruiken om hun assistenten te verbeteren.

In april bleek al dat Amazon medewerkers luisteren naar opnames van Alexa om de AI daar te verbeteren. Begin deze maand kwam de VRT naar buiten met bevindingen dat Google onderaannemers gebruikt om opnames van Google Assistant te analyseren. Dat ook Apple dit doet, zou dus niet moeten verbazen. Verschil met die andere twee is echter dat Apple geen 'opt-out' heeft. Waar je bij Google bijvoorbeeld kan kijken welke opnames het bedrijf van je heeft, en je toestemming daarvoor kan intrekken, geeft Apple je die optie niet.

Nog een klein verschil. Apple positioneert zich het voorbije jaar ook als een 'privacy-alternatief' tegenover Google.