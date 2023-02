De NAVO was zondag het doelwit van een aanval door hackers. Een woordvoerster bevestigde 's avonds dat cyberdeskundigen van het defensiebondgenootschap actief met het voorval bezig waren, dat verscheidene websites betrof.

Eerder klonk het op sociale netwerken als Twitter dat pro-Russische activisten onder meer de website van het NAVO-hoofdkwartier voor speciale operaties (NSHQ) hadden aangevallen. De site was tijdelijk onbereikbaar. Als mogelijke betrokkene bij de aanval werd onder meer de Russische hackersgroep Killnet genoemd. Die laatste lijkt gespecialiseerd in aanvallen om sites neer te halen (via DDoS-aanvallen bijvoorbeeld). De pro-Russische groep verstoorde eerder al het verkeer in Litouwen, en Roemenië, nadat die landen sancties tegen Rusland uitriepen. De groep probeerde ook het Eurosongfestival te verstoren.

De NAVO deed zondagavond geen verdere mededelingen over het voorval. De woordvoerster zei dat het bondgenootschap regelmatig met cyberincidenten te maken heeft en cyberveiligheid heel ernstig neemt.

