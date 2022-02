De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt legt Apple een boete van 5 miljoen euro op. Apple moet in haar ecosysteem extra betalingsmethoden mogelijk maken bij datingapps, maar deed dat vooralsnog niet.

De boete komt er na een eerdere verplichting in december van de Nederlandse toezichthouder. Die stelt dat datingapps voor in-app aankopen verplicht via de App Store moeten passeren waardoor Apple commissie opstrijkt. Dat systeem krijgt in veel landen en van veel ontwikkelaars kritiek omdat Apple zo haar machtspositie misbruikt.

Apple had in januari al gezegd dat het voortaan extra betaalmogelijkheden zou toelaten en publiceerde daar een blogpost over. Wel gaat het in beroep tegen de beslissing. Maar de ACM wees er eind vorige maand op dat het bedrijf op meerdere punten in gebreke blijft.

Dat maakt dat er nu een boete van een paar miljoen euro volgt. ACM stelt dat Apple wel aanpassingen heeft aangekondigd, maar dat ze die in praktijk nog niet heeft doorgevoerd.

Wel verandert het in praktijk weinig voor hoeveel geld Apple ontvangt van aankopen in apps van anderen. Vandaag is dat 30 procent, maar voor in-app betalingen die via een andere partij worden verwerkt, eist Apple nog steeds 27 procent.

