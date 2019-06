Destiny neemt het Nederlandse Ozmo over. Het illustreert nogmaals de ambitie van Destiny om een van de belangrijke zakelijke providers in Nederland te worden.

Het gaat hard voor Destiny. De Belgische aanbieder van cloudcommunicatieoplossingen voor bedrijven rijgt de overnames aan elkaar in eigen land én in Nederland. Nog geen twee weken geleden kondigde Destiny de overname van Fuzer en Escaux aan. Eerder lijfde het in eigen land ook al IT101, Ergatel en Belgium Telecom in.

De vandaag aangekondigde overname van Ozmo is niet de eerste in Nederland. OokDSD Business Internet en Motto Communications kwamen al in handen van Destiny dat de ambitie herhaalt om in Nederland door te stoten tot de top-3 zakelijke providers. Alle medewerkers worden volledig geïntegreerd in Destiny. Tegen het einde van dit jaar worden de merken DSD, Motto en OZMO onder één merk gebracht.

Ozmo is gespecialiseerd in cloudcommunicatie-oplossingen voor kmo's die het aanbiedt via IT- en telecompartners. Destiny heeft met deze overname de ambitie om op korte termijn een volwaardig alternatief te worden voor KPN EEN, waarbij partners van Destiny hun oplossing ook onder hun eigen naam in de markt kunnen zetten.

'Volwaardig alternatief op Nederlandse markt'

"Met de gerichte acquisities van de voorbije jaren en Ozmo als voorlopig sluitstuk, hebben we nu alle technische componenten en bouwstenen in portfolio om een totaaloplossing rond clouddiensten te kunnen aanbieden op de Nederlandse markt inclusief connectiviteit, security, mobile en VOIP. We kunnen zo hét alternatief voor RoutIT op de lokale markt zijn", licht Daan De Wever, CEO van Destiny, toe. Destiny telt nu meer dan 220 medewerkers waarvan 70 in Nederland, meer dan 13.000 professionele klanten en een bijgestelde vooropgestelde omzet van 65 miljoen euro voor 2019 waarvan Nederland 20 miljoen voor zijn rekening neemt.