OnePlus laat de opvouwbare smartphone-trend aan zich voorbijgaan

Samsung pakte vlak voor het Mobile World Congress uit met meer details (en een prijskaartje van bijna 2000 dollar) uit voor de Galaxy Fold. Huawei stelde op MWC zijn Mate X voor, een toestel van 2.299 euro.

Ook het minder bekende Royole werkt aan zo'n toestel. Lenovo-dochter Motorola wil dan weer deze zomer een opbouwbare flip phone uitbrengen en LG mag dan wel geen opvouwbaar scherm hebben, het kijkt wel naar een opklikbaar tweede scherm voor de LG V50 ThinQ.

OnePlus, dat de afgelopen jaren naam maakte met smartphones die stevige specificaties voor een relatief lage prijs, laat de trend aan zich voorbij gaan. In een interview met CNET zegt CEO Pete Lau dat hij er wel potentieel in ziet maar dat de kostprijs momenteel te hoog ligt. "De kosten van de technologie zijn hoog, maar de waarde voor de eindgebruiker komt niet overeen," klinkt het.

Hij wil de vouwbare smartphone niet weglachen, zijn bedrijf vindt het concept ook interessant, maar zegt dat opvouwbare smarpthones een ander soort product zijn.

Wat meespeelt is dat OnePlus een heel ander publiek aanspreekt dat gewoonweg geen duizend euro of meer wil uitgeven aan een telefoon. Het bedrijf brengt doorgaans om het half jaar een nieuw vlaggenschip uit waarbij het sommige functies of specificaties die we bij Apple, Samsung of Huawei zien (zoals een vingerafdrukscanner onder het scherm) netjes kopieert, maar haar eigen toestel voor een veel lagere prijs aanbiedt.