Proximus heeft met Anne-Sophie Lotgering een opvolger voor Bart Van Den Meersche. De nieuwe topvrouw komt van concurrent Orange en krijgt meteen ook een nieuwe COO.

Lotgering begint op 13 juli als Chief Enterprise Market Officer. In die rol wordt ze verantwoordelijk voor de enterprise business unit. Dat bevat de rol van Proximus als zakelijke partner en als leverancier van de enterprise markt. Ze volgt daarin Bart Van Den Meersche op die vandaag zijn loopbaan bij Proximus stopzet.

Lotgering is momenteel Chief Marketing and Digital Officer bij Orange Business services, de zakelijke tak van de Orange Group. Daarbij was ze tot op heden ook lid van het executive management board bij Orange Business Services.

Sinds 2002 werkt ze voor Orange in diverse functies en sinds 2007 specifiek voor de zakelijke afdeling. In 2017 en 2018 trok ze anderhalf jaar naar Microsoft waar ze General Manager Central & Eastern Europe was. Lotgering is geboren in het Verenigd Koninkrijk, heeft de Franse nationaliteit en woont in Brussel.

Nieuwe COO

Gelijk met de aanstelling maakt Proximus ook een nieuwe chief operating officer (COO) bekend voor de Enterprise Business Unit. Christophe Van de Weyer zal binnen de zakelijke afdeling instaan voor de transformatie. Hij rapporteert daarbij aan Lotgering. Van de Weyer komt van Bain & Company waar hij sinds 2001 actief was. Daarbij was hij hoofd van de Telecom & Tech practice voor de Benelux.

"Ik ben erg blij om Anne-Sophie en Christophe te verwelkomen in het managementteam van Proximus om de toekomst van onze Enterprise Business Unit in goede banen te leiden," zegt CEO Guillaume Boutin in een mededeling.

"Beiden staan hoog aangeschreven als professionals met een uitgebreide expertise in de internationale telecommunicatiesector. Om die reden, gekoppeld aan de passie die ze tijdens het selectieproces hebben getoond, ben ik ervan overtuigd dat ze geschikt zijn voor de job en dat ze de toekomst van Proximus mee vorm zullen geven en een belangrijke rol zullen spelen in de uitvoering van onze #inspire 2022 strategie."

Boutin bedankt ook Bart Van Den Meersche en afscheidnemend CFO Sandrine Dufour, die op 1 juni vertrok, voor hun werkt bij Proximus.

Stoelendans

Met de aanstelling van Lotgering zijn de wissels in het directiecomité zo goed als rond. Proximus kende het afgelopen jaar een stevige wissel aan de top. Na het vertrek van topvrouw Dominique Leroy werd (toenmalig Chief Consumer Market Officer) Guillaume Boutin de nieuwe CEO. Zijn oude functie werd intussen ingevuld door Jim Casteele.

Sindsdien maakten zowel CFO Sandrine Dufour als Chief Enterprise Market Officer Bart Van Den Meersche hun vertrek bekend. Dufour wordt momenteel ad interim opgevolgd door Katleen Vandeweyer, die de functie ook al waarnam toen Dufour enkele maanden CEO ad interim was na het vertrek van Leroy.

