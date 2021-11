Panasonic ontdekt dat er al maanden hackers in haar interne systemen zitten. Het bedrijf merkte het probleem recent op en onderzoekt de zaak.

Panasonic zelf zegt in een kort persbericht dat er op 11 november werd opgemerkt dat een hacker illegaal toegang had tot de systemen en dat die toegang had tot 'sommige data op een file server'.

Maar dat is een zeer beknopte versie van de feiten. In een gesprek met Techcrunch verduidelijkt een woordvoerder van het bedrijf dat de inbraak voor het eerst op 11 november werd vastgesteld. In praktijk zouden de hackers al sinds 22 juni toegang hebben. Dat zou zijn gestopt op 3 november. Ook enkele Japanse media spreken over die periode.

Wat de exacte impact is, of in welke mate er data werd gestolen of ingekeken is niet bekend. Panasonic excuseert zich voor het incident, zegt dat het de bevoegde autoriteiten heeft ingelicht en dat het samenwerkt met een externe partij om de inbreuk te onderzoeken.

