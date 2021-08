Roblox Corporation - het bedrijf dat online game Roblox uitgeeft - neemt Guilded over: een chatplatform gericht op gamers en een rechtstreekse concurrent voor het bekendere Discord.

Discord dat uit het gamekorset wil breken, concurrent Guilded dat nu overgenomen wordt door Roblox en Facebook, dat nog niet lang geleden Roblox-concurrent Crayta overnam: allemaal voorbeelden van een nieuwe platformstrijd die losgebarsten is. Inzet: het metaverse.

Dat metaverse wordt door velen geassocieerd met wat Roblox al opgebouwd heeft. Met Guilded kan het bedrijf haar gebruikers sterker aan zich gaan binden. Het gaat met andere woorden om het creëren en sterker uitbouwen van (gaming) communities. Eli Brown, oprichter en CEO van Guilded, blijft aan boord. Guilded blijft ook als een onafhankelijke productgroep bestaan. Hoeveel Roblox Corporation betaalt wordt door beide partijen niet meegedeeld.

Sinds de lancering in 2017 heeft het Guilded-team een krachtig platform gebouwd om gaming-communities met elkaar te verbinden. Denk dan aan geavanceerde voice- en videochat, maar ook geïntegreerde kalenders en planningstools. In maart lanceerde het bedrijf nog een bot-API, zodat gebruikers met weinig of geen programmeerervaring toch eenvoudig bots kunnen maken.

Roblox zet in op een 'co-experience platform' waar naar eigen zeggen elke dag tientallen miljoenen mensen gebruik van maken. Het bedrijf trok begin dit jaar naar de beurs in New York.

Discord dat uit het gamekorset wil breken, concurrent Guilded dat nu overgenomen wordt door Roblox en Facebook, dat nog niet lang geleden Roblox-concurrent Crayta overnam: allemaal voorbeelden van een nieuwe platformstrijd die losgebarsten is. Inzet: het metaverse. Dat metaverse wordt door velen geassocieerd met wat Roblox al opgebouwd heeft. Met Guilded kan het bedrijf haar gebruikers sterker aan zich gaan binden. Het gaat met andere woorden om het creëren en sterker uitbouwen van (gaming) communities. Eli Brown, oprichter en CEO van Guilded, blijft aan boord. Guilded blijft ook als een onafhankelijke productgroep bestaan. Hoeveel Roblox Corporation betaalt wordt door beide partijen niet meegedeeld.Sinds de lancering in 2017 heeft het Guilded-team een krachtig platform gebouwd om gaming-communities met elkaar te verbinden. Denk dan aan geavanceerde voice- en videochat, maar ook geïntegreerde kalenders en planningstools. In maart lanceerde het bedrijf nog een bot-API, zodat gebruikers met weinig of geen programmeerervaring toch eenvoudig bots kunnen maken.Roblox zet in op een 'co-experience platform' waar naar eigen zeggen elke dag tientallen miljoenen mensen gebruik van maken. Het bedrijf trok begin dit jaar naar de beurs in New York.