Sjaal kopen die een influencer draagt? Op Instagram verdwijnt de 'live shopping'-functie weldra, terwijl TikTok net op nieuwe koopopties inzet.

Op Instagram verdwijnt de live shopping-functie volgende maand. Het systeem waarbij streamers hun outfit en andere items kunnen taggen in een livestream houdt op 16 maart op te bestaan. Eind vorig jaar trok moederbedrijf Meta ook al de stekker uit een gelijkaardige functie op Facebook

Beide diensten waren geïnspireerd door het concept van live shopping in China. Daar halen enkele bijzonder populaire livestream shoppingkanalen al jaren grote winsten binnen. Het concept werd dan ook vrij snel gekopieerd door verschillende techbedrijven, waaronder YouTube, Amazon en Meta. Maar voorlopig lijkt het fenomeen in het Westen niet meteen aan te slaan, of tenminste niet op de sites van Meta.

Op Instagram werd deze maand het winkeltabblad weggehaald, en volgende maand verdwijnt dus ook de mogelijkheid van live shopping. Influencers en bedrijven die hun spullen via Instagram aan de consument willen brengen, zullen dat via andere opties, zoals advertenties en Reels (Instagrams TikTok-kloon), moeten doen.

Die schijnbare trend houdt andere sociale media echter niet tegen. TikTok is namelijk al een tijdje bezig om juist nieuwe winkelfuncties en live shopping-mogelijkheden aan zijn product toe te voegen. Gezien de populariteit van TikTok bij tieners hoopt het netwerk om voor hen ook een zoekmachine voor merken te worden. Bedrijven kunnen op TikTok (in een testfase) rechtstreeks een miniwinkeltje openen, en gebruikers zouden de mogelijkheid krijgen om producten van verschillende van die online winkels in één winkelwagentje te gooien. Later zouden ook, welja, live shopping-functies kunnen worden toegevoegd. Vraag is of TikTok kan wat zijn concurrenten, die op andere vlakken ook al op achterstand werden gezet, niet konden.

