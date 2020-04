Telecomregulator BIPT wijst er op dat het vernietigen van een gsm-mast, zoals in Pelt, niet alleen operatoren treft, maar ook inwoners en hulpdiensten.

De regulator wijst er op dat zendmasten op specifieke plaatsen staan om een maximale dekking te garanderen. Maar ook dat daders van beschadiging aan zo'n masten niet enkel aansprakelijk zijn voor de schade tegenover de operatoren, maar ook tegenover omwonenden en passanten.

Als een zendmast uitvalt dan kunnen omwonenden immers niet langer mobiel bellen of data verzenden. Dat kan problemen opleveren als iemand naar de hulpdiensten, een arts of andere hulplijn (zoals de zelfmoordlijn) wil bellen. Ook de nooddiensten gebruiken de gsm-signalen om een oproep te lokaliseren als een persoon in nood zijn of haar locatie niet kan aangeven.

Het BIPT noemt de beschadiging bijzonder onverantwoord, zeker op het moment dat vrijwel heel het land in quarantaine zit en mobiele communicatie van belang is.

De telecomregulator reageert met zijn bericht op de brandstichting in een gsm-mast in Pelt afgelopen weekend. Vermoedelijk gaat het om een dader die zich zo wil verzetten tegen de uitrol van 5G. Alleen was de mast in kwestie geen 5G-mast. Recent vonden ook in het Verenigd Koninkrijk en Nederland meerdere brandstichtingen bij zendmasten plaats.

De regulator wijst er op dat zendmasten op specifieke plaatsen staan om een maximale dekking te garanderen. Maar ook dat daders van beschadiging aan zo'n masten niet enkel aansprakelijk zijn voor de schade tegenover de operatoren, maar ook tegenover omwonenden en passanten.Als een zendmast uitvalt dan kunnen omwonenden immers niet langer mobiel bellen of data verzenden. Dat kan problemen opleveren als iemand naar de hulpdiensten, een arts of andere hulplijn (zoals de zelfmoordlijn) wil bellen. Ook de nooddiensten gebruiken de gsm-signalen om een oproep te lokaliseren als een persoon in nood zijn of haar locatie niet kan aangeven.Het BIPT noemt de beschadiging bijzonder onverantwoord, zeker op het moment dat vrijwel heel het land in quarantaine zit en mobiele communicatie van belang is.De telecomregulator reageert met zijn bericht op de brandstichting in een gsm-mast in Pelt afgelopen weekend. Vermoedelijk gaat het om een dader die zich zo wil verzetten tegen de uitrol van 5G. Alleen was de mast in kwestie geen 5G-mast. Recent vonden ook in het Verenigd Koninkrijk en Nederland meerdere brandstichtingen bij zendmasten plaats.