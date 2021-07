Sony heeft al meer dan 10 miljoen exemplaren van zijn nieuwste spelcomputer PlayStation 5 verkocht. De console kwam in november vorig jaar op de markt. Het Japanse bedrijf noemt het de snelst verkopende spelcomputer die het ooit heeft gemaakt.

Sony had in mei al laten weten dat het moeite had om de vraag naar de PlayStation 5 bij te benen. Dat zou tot en met volgend jaar kunnen duren. Het bedrijf schrijft de interesse in de spelcomputer onder meer toe aan de coronacrisis, waardoor mensen thuiszitten en vermaak zoeken. De PlayStation 5 is lang niet de meest verkochte spelcomputer ooit. Dat is de PlayStation 2. Die kwam in 2000 op de markt en was tot 2013 in winkels verkrijgbaar. Daar zijn ongeveer 155 miljoen exemplaren van verkocht.

Die spelcomputer had er wel ongeveer een jaar voor nodig om de grens van 10 miljoen stuks te bereiken. Van de vorige versie van de spelcomputer, de PlayStation 4, zijn ongeveer 116 miljoen stuks verkocht. Ook de verkoop daarvan kwam volgens Sony langzamer op gang dan bij de PlayStation 5.

De grote vraag heeft echter ook een keerzijde. De spelconsole kampt al sinds zijn lancering met tekorten en verwarring over online leveringen. Dat het bedrijf de productie niet kan opvoeren, zou te maken hebben met de aangaande chiptekorten die meerdere sectoren plagen.

