Wie afgelopen Patch Tuesday updates voor Microsoft 365 installeerde kan met crashes kampen. Microsoft heeft de update stopgezet en raadt aan om terug te keren naar de vorige versie.

Het gaat om versie 2206 van Microsoft 365 (het vroegere Office 365) die crasht en foutmeldingen geeft zodra je contactgegevens van iemand bekijkt of over een gebruikersnaam of foto gaat met je muis en dit in mails, commentaren of gedeelde documenten.

Volgens Bleeping Computer werd de bug eerst opgemerkt via het Monthly Enterprise Channel 2206 build 15330.20298. Via Patch Tuesday, de tweede dinsdag van de maand waarop Microsoft security-updates uitrolt, werd de versie aangeboden en wie deze meteen installeerde kan daarom met problemen kampen.

Microsoft is op de hoogte van het probleem en biedt de update momenteel niet meer aan. In afwachting van een aangepaste versie raadt het mensen aan om een rollback te doen naar versie 2205. Die dateert van eind juli. Administrators kunnen dat via het Microsoft 365 admin center of via deze korte handleiding.

Niet eerste incident

Updates van populaire software zijn altijd een risico. Omdat ze worden uitgerold op honderdduizenden systemen met elk hun eigen configuratie, bestaat er altijd een risico dat het foutloopt of dat een aanpassing op één plaats problemen elders veroorzaakt.

Maar voor Microsoft lijkt het intussen stilaan een zomerthema te worden. In juli werd al een update met Windows 11 teruggedraaid. Een andere update in Windows Server brengt dan weer een eerder opgelost probleem weer naar boven. Deze week nog raakte bekend dat een patch van vlak voor de zomer om dataverlies te voorkomen je systeem vertraagt.

