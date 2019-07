Pas in de loop van volgend jaar zullen op grote schaal vingerafdrukken opgeslagen worden op de chip van onze elektronische identiteitskaarten. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad na navraag bij Binnenlandse Zaken.

Eind vorig jaar keurde de Kamer een wet goed over de toevoeging van de vingerafdruk van beide wijsvingers op de Belgische identiteitskaarten. Een testfase zou volgen in april, waarna in juni het proces van start zou gaan om het systeem breed uit te rollen.

In maart werd aangekondigd dat ­alles zou worden uitgesteld, omdat de uitvoerings­besluiten door de val van de regering vertraging hadden opgelopen. Nu blijkt dat het er pas in 2020 wordt gestart met het systematische opslaan van vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaarten.

Het idee om vingerafdrukken op de eID te bewaren stoot echter op flink wat protest. Onder meer de Privacycommissie (vandaag Gegevensbeschermingsautoriteit) sprak zich uit tegen het plan en ook actiegroep Ministry of Privacy trekt naar het grondwettelijk hof om de beslissing aan te vechten.

De volledige uitrol zou zo'n tien jaar duren. Het pilootproject in enkele gemeenten wordt kort daarvoor opgestart. Een meer gedetailleerde planning kan Binnenlandse Zaken nog niet geven.