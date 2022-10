Het Noorse cloudsoftwarebedrijf Visma doet alweer een overname in ons land. Het HR-techbedrijf Beeple blijft wel onder eigen naam verder opereren.

Visma rijgt de overnames aan elkaar: binnen Europa, maar zeker ook in ons land. Het Noorse IT-bedrijf kondigt aan dat het nu ook Beeple inlijft: een scale-up in de brede HR-sfeer. Het in 2016 door Karel Rabaut en Nathan Samson opgerichte Beeple is een plannings- en communicatietool die klanten toelaat om flexibele werknemers met wisselende shiftenroosters in te schakelen. Het bedrijf dat ondertussen zo'n 30 werknemers telt kan prat gaat op snel groeiende cijfers en staat met name sterk bij uitzendkantoren. Beeple wordt meer recent ook ingezet in enkele grote Belgische centrumsteden om de shiften van vrijwilligers en artsen in vaccinatiecentra in te plannen.

Eigen identiteit behouden

De tool heeft maandelijks zo'n 30.000 actieve gebruikers in 26 landen verspreid over drie werelddelen. Maar de belangrijkste markt is de Benelux, en met Frankrijk en Spanje als voornaamste groeilanden. Onder de koepel van Visma ziet Karel Rabaut van Beeple meer mogelijkheden om verder op te schalen, weliswaar zonder de eigenheid te verliezen. 'We zijn in de Benelux een herkenbaar en sterk merk, dus blijven we zeker vasthouden aan onze eigen naam en identiteit', zegt Nathan Samson, mede-oprichter van Beeple.

Teamleader, Yuki, Syneton, Admisol, UseItGroup-Bouwsoft: het zijn maar enkele (ronkende) namen die in ons land ingelijfd werden door Visma de afgelopen twee jaar. In totaal telt Visma Benelux nu al 45 bedrijven die allemaal cloudsoftware aanbieden. En dan hebben we het nog niet over de andere overnames die de groep deed binnen Europa: 42 alleen vorig jaar al. De ambities om via acquisities uit te groeien tot een sterke Europese cloudspeler mogen duidelijk zijn. Zien we daar een analogie naar de manier waarop wielerploeg Team Jumbo-Visma zich een weg naar de top baande?

Hoeveel Visma neertelt voor Beeple wordt niet meegedeeld. Visma draaide vorig jaar een omzet van 2.081 miljoen euro die neergezet wordt door 15.000 medewerkers.

