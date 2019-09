Vlaanderen moet voortrekker worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. Die ambitie staat in het regeerakkoord, waarvan formateur Jan Jambon (N-VA) een beknopte versie aan De Morgen bezorgde.

"De digitalisering treedt een nieuwe fase in, waarbij alles met alles en iedereen met iedereen verbonden is. Klassieke modellen en methoden komen onder druk te staan. Dat schept kansen om economische en maatschappelijke problemen op een innovatieve manier aan te pakken, maar het houdt ook risico's in. Initiatieven in verschillende beleidsdomeinen moeten meer dan ooit op elkaar afgestemd worden. Samenwerking is het antwoord", valt te lezen. Over welke initiatieven het precies gaat en hoe die samenwerking er concreet uit ziet, is nog niet duidelijk. Daarvoor is het wachten op het volledige regeerakkoord, dat dinsdag verwacht wordt.

Wel is duidelijk dat de regering een prioriteit wil maken van "een zo snel mogelijke invoering van het 5G-netwerk in heel Vlaanderen". "Dat zal ervoor zorgen dat we de nieuwste spitstechnologieën kunnen inzetten om Vlaanderen gezonder te maken, verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen, energie te besparen, informatie efficiënter uit te wisselen, fraudeurs sneller te klissen, maar ook bijvoorbeeld nieuwe roboticatoepassingen te lanceren of zware videobestanden in een oogwenk door te sturen", klinkt het.

Een 5G-netwerk kan pas ingevoerd worden als er een akkoord is tussen de deelstaten en de federale regering over de verdeling van de inkomsten uit de frequentieveilingen. Budgettair gehakketak en politiek gebibbel zorgde er dit voorjaar voor dat die veilingen op de lange baan werden geschoven.

Levenslang leren

"De Regering maakt van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid. Vlaanderen moet smaakmaker en voortrekker worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie", zo luidt de ambitie. Jambon 1 wil KMO's helpen innoveren en digitaliseren en "voluit inzetten op technologie die onze infrastructuur en voertuigen slimmer maakt."

Verder zullen meer inspanningen geleverd worden om Vlamingen bij te scholen, waarbij digitale vaardigheden de volgende jaren cruciaal worden. "Met een nieuw STEM-actieplan pakken we het tekort aan technische en wetenschappelijke profielen aan", klinkt het. Het vorige STEM-actieplan werd opgestart in 2012 en lijkt de doelstellingen voor 2020 te halen.