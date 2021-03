IronNet, het beveiligingsbedrijf van de NSA-topman achter de eindeloze reeks spionageschandalen, trekt via een vreemde fusie naar de beurs.

IronNet gaat samen met LGL Systems Acquisition om zo te noteren op de New York Stock Exchange. Daarmee kan het bedrijf extra geld ophalen om verder nationaal (in de VS) en daarbuiten te groeien.

Het Amerikaanse bedrijf biedt cybersecuritydiensten aan en is vooral bekend omdat het wordt geleid door voormalig Amerikaans generaal Keith Alexander. De man die jarenlang aan het hoofd van de NSA stond. Onder zijn leiding werd het Prism-programma uitgevoerd dat miljoenen Amerikanen en Europeanen bespioneerde via technologiebedrijven als Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Facebook, AOL en anderen. Die praktijken kwamen in 2013 aan het licht dankzij klokkenluider Edward Snowden.

Investeringsvehikel

LGL Systems Acquisition is sinds een jaar beursgenoteerd en naar eigen zeggen actief in defensie. Maar uit de eigen beschrijving blijkt dat het vooral een constructie is die is opgezet om bedrijven als IronNet aan investeerders te helpen.

Zo omschrijft het zijn missie als 'een bedrijf overnemen dat als platform kan dienen om een volledig geïntegreerde provider van defensieproducten en -diensten aan te bieden in de belangen van de VS'. Het bedrijf omschrijft zichzelf letterlijk als een onderneming die is opgericht met als doel overnames of een aandelenuitwisseling te faciliteren. Na de fusie met IronNet gaat het bedrijf verder onder de naam IronNet Cybersecurity Inc.

'Digitale wapenwedloop'

'We staan aan het begin van een digitale wapenwedloop waar tegenstanders cybersecurityaanvallen gebruiken als een middel om schade toe te brengen, waaronder vernieling, inlichtingenverzameling en afpersing, waardoor ze een economische dreiging vormen voor het publiek en de privésector', aldus (intussen gepensioneerd) generaal Keith Alexander in een mededeling over de beursgang. Alexander is zowel voorzitter, oprichter als co-CEO van IronNet.

'Om dit te bekampen moeten organisaties zichzelf vaak verdedigen met beperkte middelen tegen goed betaalde overheidshackers die in groep plannen, uitwerken en aanvallen over een lange tijdsperiode.'

Een stevige portie ironie

Dat is een opmerkelijk statement als je weet dat Alexander voor een groot deel schuldig is aan praktijken die hij nu met zijn bedrijf claimt aan te pakken. Terwijl hij de NSA leidde, voerde de VS al geregeld cyberaanvallen uit tegen andere landen. Ook werden zowel Amerikaanse als buitenlandse burgers, instellingen, bedrijven en staatshoofden massaal afgeluisterd of gehacked.

Het werk van de NSA bracht ook heel wat schade in cybersecurity toe. Zo verzamelde het zero day-kwetsbaarheden (lekken die nog niet publiek gekend zijn) om te kunnen inbreken. Maar die lekken werden nadien ook gebruikt door andere hackers. De nalatigheid om ze te melden bij de betrokken bedrijven maakt dat de NSA het ook Russische en Chinese hackers gemakkelijk maakte.

Kort samengevat is Alexander de man die er geen wettelijke of ethische problemen in zag om de privacy en cyberveiligheid van mensen, bedrijven en overheden van bevriende landen in gevaar te brengen en daarbij het grootste privacyschandaal van de afgelopen dertig jaar te veroorzaken. Die man biedt nu cybersecuritydiensten aan die erop neerkomen dat zijn bedrijf de infrastructuur van andere bedrijven gaat monitoren. Daarnaast is Alexander ook bestuurslid bij Amazon.

