Aan de overheidssteun die Amerikaanse bedrijven met de recent aangekondigde CHIPS act kunnen krijgen, hangt een voorwaarde. Ze zullen geen fabrieken voor 'geavanceerde technologie' mogen bouwen in China.

De administratie van president Biden kondigde enkele weken terug de CHIPS act aan, een pakket steunmaatregelen van zo'n 43 miljard dollar waarmee bedrijven chipproductie in de Verenigde Staten kunnen bouwen. Daarmee wil de Amerikaanse overheid onder meer de tekorten aan halfgeleiders oplossen, maar het pakket heeft ook het uitdrukkelijke doel om de VS minder afhankelijk te maken van de voornamelijk Zuid-Oost Aziatische landen waar de meeste chips nu worden gebouwd.

En het wordt dus ook ingezet in een soort wapenwedloop rond technologische vooruitgang met grote concurrent China. Bedrijven die van de federale gelden gebruik maken, zullen tien jaar lang geen fabrieken voor 'geavanceerde technologie' mogen bouwen in het land. 'We gaan vangrails inbouwen om ervoor te zorgen dat zij die fondsen krijgen uit de CHIPS act de nationale veiligheid niet in gevaar kunnen brengen', aldus Gina Raimondo, US Commerce Secretary. 'Ze mogen dit geld niet gebruiken om in China te investeren, ze mogen geen belangrijke technologieën in China ontwikkelen voor een periode van tien jaar.' De bedrijven mogen nog wel bestaande fabrieken in China uitbreiden om te bouwen voor de Chinese markt, aldus nog Raimondo.

Beide landen zijn al een tijdje verwikkeld in een handelsconflict dat steeds vaker neerkomt op een technologische wapenwedloop. De VS legt Amerikaanse bedrijven een hele reeks restricties op wanneer ze bijvoorbeeld chiptechnologie willen exporteren naar China, al krijgen in de praktijk de meeste bedrijven wel uitzonderingen toegewezen.

