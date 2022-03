De beveiliger is daarmee het eerste Russische bedrijf dat op de zwarte lijst komt van de FCC, de Amerikaanse telecomwaakhond.

De telecomwaakhond FCC heeft Kaspersky Labs toegevoegd aan de lijst van bedrijven die 'een onacceptabel risico vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten'. Dat betekent dat Amerikaanse bedrijven geen handel meer mogen drijven met de organisatie. De lijst bestond tot nu toe vooral uit Chinese bedrijven, waaronder Huawei en ZTE. De oorlog in Oekraïne lijkt daar nu verandering in te brengen. Kaspersky is het eerste Russische bedrijf dat op de lijst terecht komt.

Kaspersky Labs werd de voorbije jaren meermaals gelinkt aan het Kremlin, en die druk is de voorbije weken nog opgevoerd. Onder meer de Duitse overheid adviseerde daarom om geen veiligheidsproducten van het bedrijf meer te gebruiken. Amerikaanse overheidsdiensten mochten dat al langer niet. Het bedrijf zelf heeft de aantijgingen altijd ontkent. Het herhaalde vorige week nog dat het geen banden heeft met het Kremlin, en zegt in een reactie op de FCC dat het om een 'politiek gemotiveerd' oordeel gaat.

Kaspersky Labs probeert dan ook al enkele jaren zich wat te distantiëren van zijn Russische oorsprong. Zo verhuisde het zijn Europese dataverwerking enkele jaren geleden naar Zwitserland, en heeft het, in navolging van bedrijven als Huwei, een transparantiecentrum opgezet. In dat centrum kunnen klanten en onderzoekers de code napluizen op achterpoortjes en vermoede FSB-invloed. Bedoeling was daar duidelijk om het vertrouwen (terug) te winnen maar dat is dus aan Amerikaanse kant duidelijk niet gelukt.

Naast Kaspersky werden overigens ook China Telecom en China Mobile International USA vrijdag op de zwarte lijst gezet.

