Apple heeft een wat grotere software-update uitgebracht voor de iPhone en iPad. iOS en iPadOS 14.3 omvat naast de gebruikelijke bugfixes ook behoorlijk wat nieuwe functies. We hebben de interessantste voor je opgelijst.

De belangrijkste nieuwigheid van iOS 14.3 is de toevoeging van het ProRAW-cameraformaat aan de onlangs gelanceerde iPhone 12 Pro en 12 Pro Max. Deze nieuwe, door Apple ontwikkelde structuur combineert de professionele mogelijkheden van het RAW-formaat (pure opnames, onbewerkt en niet-gecomprimeerd) met slimme cameratechnieken, zoals automatische ruisreductie en meervoudige belichting.

Versie 14.3 van de mobiele besturingssystemen biedt ook ondersteuning voor twee nieuwe producten van Apple: de kersverse AirPods Max-hoofdtelefoon en Fitness+. Die service is vooral gericht op sportieve dragers van een recente Apple Watch en omvat uiteenlopende work-outs, coaching-programma's en instructievideo's om fit te worden. In België is Apple Fitness+ momenteel overigens nog niet beschikbaar.

Bomen planten

In de browser Safari kunnen gebruikers voortaan ook Ecosia instellen als standaard zoekmachine. Dat is een duurzame Duitse search engine die tachtig procent van de inkomsten doorstort naar projecten die overal ter wereld bomen planten.

Ook de TV-app ging op de schop. Er is een compleet nieuw tabblad voor Apple TV+, de Netflix-concurrent van het fruitmerk, en met de verbeterde zoekfunctie moet het makkelijker worden om relevante suggesties te ontvangen voor films, series en andere content.

De minimale vereisten voor versie 14.3 van iOS en iPadOS zijn een iPhone 6s, iPad Air 2, iPad mini 4 of iPod touch van de zevende generatie.

