Wie per ongeluk een verkeerd bericht stuurt op WhatsApp, kan dat binnenkort tot twee dagen na het verzenden weer verwijderen. Dat is een stevige uitbreiding ten opzichte van vandaag.

WhatsApp kondigt zelf aan dat je voortaan twee dagen krijgt om een verzonden bericht weer in te trekken. Het volstaat om op je telefoon een paar seconden op het bericht te duwen om de optie te zien om het weer te verwijderen.

Berichten verwijderen is al een tijdje mogelijk op WhatsApp, maar was volgens 9to5Mac tot nu toe beperkt tot 1 uur, 8 minuten en 16 seconden na het verzenden. Nu wordt dat opgetrokken tot 2 dagen en 12 uur. Natuurlijk is een teruggetrokken bericht vooral nuttig wanneer de ontvanger het tot die tijd nog niet heeft gelezen.

WhatsApp krijgt de laatste maanden weer noemenswaardige upgrades. Begin dit jaar werden de spraakberichten stevig verbeterd. Sinds mei kan je reageren op berichten met emoji's en bestanden tot 2 gigabyte versturen en sinds juli kan je je online status verbergen.

