Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web, brengt een nieuw webplatform op de markt dat gebruikers de controle over hun data moet teruggeven. Het systeem werd in Vlaanderen uitgetest voor Mijn Burgerprofiel.

Het webplatform, genaamd Solid, is een project waar Berners-Lee de voorbije twee jaar aan gewerkt heeft. Het idee erachter is dat gebruikers hun eigen data opslaan in 'pods', Personal Online Data Stores, waarbij de gebruiker de controle houdt. Data die bijvoorbeeld gegenereerd wordt door je smartphone, wordt dan naar die pod geschreven, en je kiest zelf welke platformen welk stukje van die data krijgen. Daarbij zou je ook eigenaar van die gegevens blijven. In die zin verschilt de aanpak van het huidige systeem waarbij je bij bijvoorbeeld Google of Facebook kunt aangeven hoeveel van je gegevens zichtbaar of verzameld worden, maar je daar in de praktijk bijzonder weinig zeg in hebt.

Berners-Lee heeft de status van techpionier omdat hij zo'n dertig jaar geleden het voorstel voor een world wide web lanceerde. De laatste jaren heeft hij zich echter fel uitgesproken tegen de richting die 'zijn' internet ondertussen is uitgegaan. Het internet wordt nu gedomineerd door een handvol grote spelers die al onze data verzamelen en verkopen, zo zegt hij, en dat is slecht voor de innovatie. De man is dan ook al een tijdje aan het werken aan manieren om die fouten te herstellen. Een van zijn initiatieven was een Contract voor het Web, waarbij organisaties zich engageren om een dystopische toekomst te vermijden.

Twee jaar geleden lanceerde hij ook zijn Solid idee en bouwde hij er een bedrijfje rond, Inrupt. Daarmee brengt hij nu een eerste product uit: servers voor grote bedrijven die de privacy van gebruikers moeten garanderen.De zogenoemde Inrupt Enterprise Solid Server is het eerste product van het bedrijf dat de Pod-structuur ingebouwd krijgt. Met de server kunnen organisaties apps bouwen die de data pods van anderen gebruiken om bijvoorbeeld vergelijkingen te maken, en context te bouwen rond gebruikersdata, zonder daarbij de controle over die data over te nemen van de gebruiker zelf.

In een blogpost kondigt Berners-Lee de beschikbaarheid van de server aan voor organisaties en bedrijven. Bij de testprojecten die hieraan vooraf gingen zit onder meer de Britse omroep BBC, de Britse nationale gezondheidszorg NHS, en de Vlaamse overheid. In ons land werd Solid uitgetest voor Mijn Burgerprofiel, de omgeving waar elke Vlaamse burger de persoonlijke gegevens terugvindt die over hem of haar bij de overheid bekend zijn.

Of het platform ook ruim gebruikt zal worden, is nog niet duidelijk. Pods werken op een andere manier dan hoe data-analyse momenteel gaat, waardoor ze pas nuttig worden als een hele hoop bedrijven overschakelen op de technologie. Als gebruiker zal je je pod vermoedelijk alleen kunnen linken aan platformen die daarop voorzien zijn. Bovendien is de technologie nog erg jong, en staan de omgevingen om hier applicaties voor te schrijven nog niet echt op punt. De eerder genoemde dominante spelers missen ook de drijfveer om over te schakelen, vermits hun positie en hun volledige infrastructuur, op dit moment steunt op het verzamelen en verwerken van zoveel mogelijk gebruikersdata.

