Het programma dat filmpjesmakers toelaat geld te verdienen aan hun content bestaat veertien jaar.

Het Partner Program van 's werelds grootste videoplatform heeft nu meer dan twee miljoen leden. Het programma werd zo'n veertien jaar geleden opgestart om makers toe te laten geld te verdienen aan hun filmpjes, onder meer door hen een deel van de advertentie-inkomsten op die filmpjes te geven. Wie aan het programma mag meedoen moet een kanaal met minstens duizend abonnees hebben en vierduizend gekeken uren in een jaar. Een en ander betekent ook dat deze makers dan donaties en betaalde abonnementen kunnen aanvaarden, of geld verdienen met de betaalde YouTube Premium-dienst.

Het systeem is duidelijk erg populair, en heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de grootte van YouTube, waarop nu een hele reeks mensen hun brood kunnen verdienen met het maken van filmpjes. Voor YouTube en diens moederbedrijf zelf is het ondertussen al veertien jaar koordlopen om een balans te vinden tussen de populariteit van makers als Logan Paul, en het sussen van adverteerders, die niet altijd hun naam gelinkt willen zien aan, pakweg, filmpjes waarin met zelfdoding wordt gespot. Het platform heeft de voorbije jaren dan ook meermaals zijn regels aangepast, in een poging om onder meer kinderen te beschermen en pestgedrag van makers in de kiem te smoren.

