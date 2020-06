Als end-to-end versleuteling er komt in Zoom, dan zal het een betalende functie worden. Dat heeft het videoconferencingbedrijf in een blog gemeld.

De populaire videoconferencingtool Zoom werkt aan end-to-end encryptie om de privacy van zijn gebruikers te vrijwaren, maar die functie zal er in de eerste plaats zijn voor betalende abonnees. Nieuwsagentschap Reuters meldt weld at het bedrijf waarschijnlijk uitzonderingen zal maken voor nonprofits of politieke dissidenten.

End-to-end versleuteling zorgt ervoor dat een gesprek geëncrypteerd wordt vanop het toestel van de verzender, tot aan het toestel van de ontvanger(s). Dat systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt in apps als Apple's Facetime. Zoom versleutelt momenteel nog de verbindingen tussen de toestellen en de servers van het bedrijf, en biedt dus geen volledige end-to-end encryptie aan, hoewel het dat wel zo adverteerde (iets wat het bedrijf op heel wat kritiek kwam te staan).

Maar er wordt dus aan gewerkt, zo zegt Zoom in een mededeling. Als de functie af is, zal ze beschikbaar worden voor betaalde accounts, zo lezen we in een Zoom blog. Daarin meldt het bedrijf ook dat het al zijn gebruikers, ook de gratis gebruikers, naar een sterkere vorm van versleuteling zal brengen, 256-bit AES met gebruik van GCM.

Zoom was tot voor de coronacrisis nog een vrij onbekende videostart-up maar zag haar populariteit de voorbije weken pijlsnel de hoogte in schieten, omdat ze een vrij makkelijke manier biedt om met veel mensen tegelijk te videobellen. Zoveel aandacht leidde echter ook tot meer onderzoek, en in korte tijd kwamen een flink aantal beveiligings- en privacygebreken aan het licht. Daarom besloot het bedrijf in april om zich sterk te concentreren op de beveiliging van het platform.

Lees meer

Je deelt meer met Zoom dan je denkt

Zoom-videogesprekken lekken nog meer data dan gedacht

Zoom gaat zich even concentreren op beveiliging

Zoom probeert de meubels te redden met extra beveiligingsinstellingen

Zoom laat betalende gebruikers hun dataserver kiezen

Zoom brengt een nieuwe versie uit met betere beveiliging

De populaire videoconferencingtool Zoom werkt aan end-to-end encryptie om de privacy van zijn gebruikers te vrijwaren, maar die functie zal er in de eerste plaats zijn voor betalende abonnees. Nieuwsagentschap Reuters meldt weld at het bedrijf waarschijnlijk uitzonderingen zal maken voor nonprofits of politieke dissidenten. End-to-end versleuteling zorgt ervoor dat een gesprek geëncrypteerd wordt vanop het toestel van de verzender, tot aan het toestel van de ontvanger(s). Dat systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt in apps als Apple's Facetime. Zoom versleutelt momenteel nog de verbindingen tussen de toestellen en de servers van het bedrijf, en biedt dus geen volledige end-to-end encryptie aan, hoewel het dat wel zo adverteerde (iets wat het bedrijf op heel wat kritiek kwam te staan). Maar er wordt dus aan gewerkt, zo zegt Zoom in een mededeling. Als de functie af is, zal ze beschikbaar worden voor betaalde accounts, zo lezen we in een Zoom blog. Daarin meldt het bedrijf ook dat het al zijn gebruikers, ook de gratis gebruikers, naar een sterkere vorm van versleuteling zal brengen, 256-bit AES met gebruik van GCM. Zoom was tot voor de coronacrisis nog een vrij onbekende videostart-up maar zag haar populariteit de voorbije weken pijlsnel de hoogte in schieten, omdat ze een vrij makkelijke manier biedt om met veel mensen tegelijk te videobellen. Zoveel aandacht leidde echter ook tot meer onderzoek, en in korte tijd kwamen een flink aantal beveiligings- en privacygebreken aan het licht. Daarom besloot het bedrijf in april om zich sterk te concentreren op de beveiliging van het platform. Lees meerJe deelt meer met Zoom dan je denktZoom-videogesprekken lekken nog meer data dan gedachtZoom gaat zich even concentreren op beveiligingZoom probeert de meubels te redden met extra beveiligingsinstellingenZoom laat betalende gebruikers hun dataserver kiezenZoom brengt een nieuwe versie uit met betere beveiliging