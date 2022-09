Zuid-Afrika wil in de komende jaren 2G en 3G uitschakelen. Beiden zouden ten laatste in maart 2025 verdwijnen zodat het spectrum elders kan worden ingezet.

Minister voor Communicatie Khumbudzo Ntshavheni heeft volgens Mybroadband een plan klaar dat vorige week werd goedgekeurd door het kabinet en nu open staat voor publieke commentaar. In dat plan krijgen nieuwe 2G-toestellen vanaf juni 2023, binnen minder dan een jaar, geen licentie meer. Eind 2023 mogen ze niet meer worden geactiveerd. Tegen 30 juni 2024 wordt het 2G-netwerk uitgeschakeld.

3G

Voor 3G volgt er een gelijkaardig ritme maar iets later. Nieuwe 3G-toestellen zijn niet meer toegelaten op het netwerk vanaf 30 september 2024. Tegen 30 maart 2025 stopt het 3G signaal in het land.

De stopzetting is geen verrassing. Het land maakte eerder al zulke plannen bekend, maar nu worden ze concreet. De bedoeling is om het spectrum voor 2G en 3G elders in te zetten, onder meer voor mobiele communicatie, maar ook voor broadcasting, luchtvaart en marine, onderzoek of andere projecten.

3G makkelijker dan 2G

Het is wel opmerkelijk dat 2G eerst wordt uitgeschakeld. Dat is weliswaar de oudste technologie, maar veel landen en operatoren vinden het makkelijker om eerst 3G te laten verdwijnen.

Veel eenvoudige gsm's, maar vooral geconnecteerde machines (M2M) werken vooral op basis van 2G en in tegenstelling tot gsm's worden die niet al na enkele jaren vervangen. In een interview met Data News vorig jaar zei de CTO van Telenet daarover nog dat hij verwacht dat 3G makkelijker uit te faseren valt dan 2G.

In Nederland stopte KPN dit jaar in maart al met 3G. Orange maakte recent bekend dat het tegen 2025 wil stoppen met 3G, maar voor 2G nog tot 2030 het signaal in de lucht houdt. In Groot-Brittannië wil men ten laatste tegen 2033 van beide technologieën af.

