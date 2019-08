De Kyocera ECOSYS P5021cdw is in essentie de kleurenversie van de eerder geteste monochrome ECOSYS P2235dw en evenzeer een instapper uit het ECOSYS-laserprintergamma van Kyocera. We hebben deze kleurenlaserprinter getest.

Met zijn ECOSYS-printers richt Kyocera zich expliciet op de bedrijvenmarkt. De ECOSYS P5021cdw is net zoals de eerder geteste ECOSYS P2235dw een instapper in het productgamma.

Dit is in essentie de kleurenuitvoering van de P2235dw. Omdat er vier toners in de zijkant schuilgaan (zwart, cyaan, magenta en geel), is dit wel een grotere en veel zwaardere printer dan de monochrome variant, al past het apparaat nog net op een stevige bureautafel.

De opgegeven printsnelheid bedraagt 21 ppm voor kleur zowel als zwart-wit, met een maximale resolutie van 1.200 dpi, al is 600 dpi de standaard in de fabriek geconfigureerde afdrukkwaliteit. Voor de rest zijn de kenmerken hetzelfde als bij de P2235dw. We verwijzen je voor details naar dat artikel en naar de productwebsite van Kyocera.

Ingebruikname

Uitpakken vergt twee personen, die elk een zijde beetnemen van het kartonnen draagvlak waarop de printer in de fabrieksverpakking is neergezet.

De vier kleurentoners zijn vooraf geïnstalleerd achter een klep aan de zijkant van de printer. Trek de tapes uit de toners, verwijder de waarschuwingstape en zet dan de printer aan. Kies de taal van het lcd-display, Nederlands kan ook.

De drum wordt vernieuwd, een proces dat een vijftal minuten duurt. De printer produceert hierbij allerlei geluiden, maar maakt tijdens dit proces veel minder lawaai dan zijn monochrome broertje.

Voor de rest is alles hetzelfde als bij de monochrome printer, met dit verschil dat je hier bij de printkwaliteit alleen kan kiezen tussen '600 dpi' (standaard zo ingesteld) en '1200 dpi'.

Software

Software en beheer zijn hetzelfde als bij de monochrome Kyocera-printer. Meer details vind je in de review van de ECOSYS P2235dw.

Paginakostprijs

De printer wordt met een starttoner van ongeveer twaalfhonderd pagina's geleverd.

Vervangtoners bestaan in twee capaciteiten: twaalfhonderd of 2.600 pagina's (XL).

Voor het berekenen van de paginakostprijs hielden we alleen rekening met de kosten van nieuw XL-tonercartridge, drum, developer, fuser (drie onderdelen die maar om de 100.000 afdrukken vervangen dienen te worden) en de normale aankoopprijs van de printer.

We komen uit op een paginakost van 2,66 eurocent in zwart, vergelijkbaar met de monochrome Kyocera-laserprinter.

Met een gemiddelde van 35,57 eurocent ligt de prijs van een kleurafdruk uiteraard heel wat hoger dan de monochrome, maar lager dan de kost van de kleurenafdrukken van de eerder geteste OKI C332dnw en Xerox Phaser 6510V/DNI, die zich in hetzelfde marktsegment bevinden.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor vijfendertig procent door, de snelheidsscore voor dertig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De gemeten printsnelheid is in verhouding tot de prijs van het apparaat goed, met een gemiddelde van 6,9 à 20,9 ppm, afhankelijk van het testmateriaal.

Deze printer is iets trager dan de mono-versie, maar biedt wel een hoge printkwaliteit, zowel in zwart-wit als in kleur.

De door ons berekende kwaliteitsscore is 81/100.

De prestatiescore is 81/100 en de prijsprestatiescore is 84/100.

Conclusie

De Kyocera ECOSYS P5021cdw is een betaalbare, vrij snelle kleurenlaserprinter die goede monochrome en kleurenprints produceert voor een redelijke gebruikskost.

Prijs: 190 euro voor het geteste model

Bron: www.diskidee.be