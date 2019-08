3 star star star star star

EZCast apparatuur maakt het mogelijk beelden draadloos te delen via Android, iOS, Mac, Windows en Chrome OS. Wij testten de EZCast Pro Box B02, de meergebruikerversie van de eerder geteste EZCast Pro Dongle II.

De EZCastPro Box B2 werkt precies op dezelfde manier en gebruikt exact dezelfde software als de eerder geteste EZCast dongles. Maar deze box ondersteunt meer gelijktijdige gebruikers dan de dongles.

Kenmerken

De EZCastPro Box B02 ziet eruit als een compacte wifi-router, compleet met twee verwijderbare antennes.

Het wifi-signaal is in beide frequenties bruikbaar (2,4 GHz en 5 GHz), werkt over grotere afstand en ondersteunt ook meer gelijktijdige gebruikers dan de eerder besproken dongles (tot maximaal 128 gebruikers).

Nog een verschil is dat de Box over een Fast-Ethernetpoort beschikt, ideaal in omgevingen waar het wifi-signaal niet stabiel of krachtig genoeg is voor het stabiel verwerken van video en audio.

Ook heeft de Box een seriële (UART)-poort die bijvoorbeeld kan worden gebruikt om bepaalde functies van een videoprojector aan te sturen (via een eigen applicatie die je ontwerpt met behulp van de vrij beschikbare SDK).

Een andere mogelijke toepassing, interessant in een bedrijfsomgeving, is het vanop afstand controleren van één of meerdere Box-apparaten met behulp van het SNMP-protocol. De benodigde seriële kabel wordt trouwens meegeleverd.

Ten slotte heeft de Box een extra usb 2.0-poort voor een externe usb-schijf of -stick met media-inhoud. De inhoud is daarna beschikbaar in de EZCast Pro-app voor projectie.

Alle informatie over de EZCast Pro Box B02 vind je op de website van de fabrikant.

Werking

Er is verder geen verschil met hoe de dongles werken. Ook de box stelt je in staat om inhoud te delen met andere schermen en dit cross-platform voor Android, iOS, Mac OS X of Windows.

De EZCast-apparatuur is heel flexibel inzetbaar, maar de vele opties maken het soms wel ingewikkeld. Het is geen overbodige luxe om de online handleiding te raadplegen als je alle mogelijkheden wilt benutten. Er zijn overigens drie manuals: voor mobiel, Mac en Windows.

We hebben de werking van EZCast eerder uitgebreid besproken in de review van de EZCastPro II Dongle en verwijzen je dan ook naar dat artikel.

Conclusie

EZCast biedt veel van dezelfde mogelijkheden als de eerder geteste draadloze presentatie-oplossingen Crowdbeamer Go en Barco ClickShare CSE-200+. Daarnaast is het voor een deel ook een vervanging voor de Google Chromecast dongles. Het werkt allemaal wat ingewikkelder en minder gelikt, maar de verhouding tussen prijs en mogelijkheden is moeilijk te evenaren.

Prijs: 529 euro

Bron: www.diskidee.be