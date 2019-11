4 star star star star star

TP-Link biedt onder de merknaam Kasa 'smart devices' die je allemaal met dezelfde app en spraakassistenten van Amazon en Google bedient. Wij testten de Kasa Cam en Kasa Cam Outdoor 'smart' bewakingscamera's.

TP-Links Kasa-ecosysteem bestaat uit verschillende soorten draadloos verbonden lampen, pluggen, verdeelstekkers, schakelaars en camera's. Eerder testten we al enkele Kasa Smart Bulbs.

Alles werkt samen via wifi en de Kasa Smart-app voor Android vanaf v4.1 en iOS vanaf v9.3. De Kasa 'smart devices' zijn ook te koppelen aan Amazon Echo, Dot, Tap en Google Assistent zodat je ze met je stem kan bedienen.

App en account

Heb je al een TP-Link account, bijvoorbeeld van een router of mesh-systeem, dan werkt die ook met de Kasa Smart app. Het volstaat om je e-mailadres en locatie in te vullen en een wachtwoord te kiezen als je toch een nieuwe gebruiker dient te creëren.

Apparaten toevoegen is simpel. Klik op het plusteken rechtsboven en selecteer 'Add a device' (de app is Engelstalig). Je kan TP-Link camera's, smart plugs, smart bulbs, smart switches, smart routers, range extenders en sensors toevoegen.

Niet alle apparatuur is al bij ons (officieel) verkrijgbaar. Maar het productgamma wordt gestaag uitgebreid. Zo zal de Kasa Spot KC100, een kleine, goedkopere uitvoering van de in dit artikel besproken KC120, tegen dat je dit leest ook in Europa verkrijgbaar zijn. Die heeft ook een resolutie van 1080p, maar neemt op aan maximaal 15 fps, tegenover aan 30 fps voor de besproken duurdere camera's.

Kasa Cam Smart Home Camera

De Kasa Cam Smart Home Camera (KC120) is een compacte Full HD 1080p bewakingscamera voor binnengebruik, qua design vergelijkbaar met de eerder geteste D-Link DCS-8300LH en Google Nest Indoor camera's.

Bewegings- en geluidsmeldingen, zowel overdag als 's nachts, gebeuren via de smartphone. Je kan tot vier detectiegebieden instellen.

Handmatig of volgens schema kan je de detectie en/of beeld of geluid in- en uitschakelen. Automatische regeling van de camera via geodetectie wordt echter niet ondersteund.

Je kan het beeld draaien als dit beter uitkomt voor de montage, maar spiegelen is niet mogelijk.

Evenmin kan je digitaal inzoomen. Video kan wel worden gestreamed naar apparaten die Alexa of Google Assistent ondersteunen, zoals Fire TV en Chromecast.

De Kasa binnencamera werkt zowel in de 2,4- als de 5 GHz wifi-band.

Praktijk

Als je je smartphone in landschapsrichting draait, verschijnt het videobeeld automatisch full-screen.

Druk je op het beeld, dan verschijnt een menu met de opname- en praatknop (en bij de buitencamera ook nog de sireneknop, zie verderop). Je kan dan ook praten met iemand door de groene microfoonknop onderin het beeld ingedrukt te houden.

Die tweewegcommunicatie tussen camera en smartphone werkt goed, met duidelijk verstaanbare stemmen aan beide kanten, voor wat de camera betreft tot op een afstand tot zes meter.

De Kasa Cam voeg je op dezelfde manier toe aan de app als alle andere slimme Kasa-apparatuur.

Zodra je de camera in het stopcontact steekt, knippert de led op de voorkant groen-oranje. Is dat niet het geval, dan dien je de camera te resetten door de resetknop op de achterkant vijf seconden ingedrukt te houden met een paperclip.

Bij ons knipperde het ledje niet, ook niet na een reset. Bleek na wat zoeken dat we de stekker van de usb-kabel niet diep genoeg in de usb-poort van de kleine, witte meegeleverde usb-voedingsadapter hadden gestoken. Die stekker zit stevig vast, wat op zich een goede zaak is, want dan kan hij niet los kom te zitten als er bijvoorbeeld in de buurt gepoetst is. Eens de stekker goed ingeduwd was, verliep de installatie probleemloos.

De app helpt je desgewenst in beeld en tekst bij het vast monteren van de camera met behulp van het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Je schroeft dan de wandplaat vast en klikt er de camera met zijn magnetische voet op vast.

Als er een firmware-update klaarstaat dan krijg je de kans die direct te installeren. Dat duurt enkele minuten en terwijl het bezig is knippert de led op de voorkant groen.

Kasa Cam Outdoor

De Kasa Cam Outdoor Smart Outdoor Security Camera KC200 is in essentie de buitenversie van de KC120.

De technische specs zijn vrijwel identiek, maar het design is anders. De buitencamera is wit en bolvormig in plaats van zwart en schijfvormig en de 2,8m lange stroomkabel is aan achterkant van de camera vast gemonteerd. TP-Link leende het uiterlijk van beide camera's duidelijk bij de camera's van Nest.

TP-Link Kasa KC200 Smart Cam Outdoor © TP-Link

De buitencamera zelf is water- en stofdicht volgens de IP65-normen, maar de meegeleverde usb-voeding is dat niet en moet dus ofwel binnen in het stopcontact worden gestoken, ofwel in een buitenstopcontact dat wél weerbestendig is.

Ook bij deze camera wordt het nodige bevestigingsmateriaal meegeleverd. Dat bestaat uit een kleine ronde plastic basis waarin je de voet vastklikt die op zijn beurt de camera magnetisch vasthoudt. Schroeven en pluggen voor het monteren van de basisplaat zitten in de verpakking.

Het camerahuis zit dus magnetisch vast in zijn beugel en kan door iedereen losgetrokken worden. Voldoende hoog monteren is dus de boodschap.

Overigens kan je de stroomkabel aan de binnenkant van de voet monteren, zodat de camera wel losgetrokken kan worden, maar niet meegenomen, tenzij iemand ook nog eens de stroomkabel zou doorknippen. Maar helemaal fraude-ongevoelig is het design toch niet ... (De vergelijkbare buitencamera van Nest die we eerder testten is alleen van zijn voet te verwijderen met een speciaal meegeleverd tooltje.)

De installatieprocedure verloopt identiek aan de KC120. De initiële verbinding leg je binnen. Pas daarna verplaats je de KC200 naar zijn definitieve buitenlocatie.

De app geeft hierover enkele voor de hand liggende tips: niet in direct zonlicht hangen, 2 à 3 meter hoog (maar de app geeft hiervoor uitsluitend de Angelsaksische maten '7 à 10 feet'!) en de stekker binnen insteken of in een tegen weer beveiligd buitenstopcontact.

Hou er overigens rekening mee dat er een gewone USB-A plug op het einde van de kabel zit en dat er dus een vrij forse uitsparing in muur of kozijn gemaakt moet worden om de kabel binnen te trekken.

Praktijk

Extra tegenover de binnencamera is een ingebouwde sirene die maximaal 80 dB lawaai produceert.

In de app kan je het volume en de duur van de sirene zelf regelen. Krijg je een alarm binnen dan kan je de sirene via een drukknop via de app inschakelen. Automatisch werking bij beweging- en/of geluidsdetecties is momenteel echter niet mogelijk.

Wel ondersteunt de buitencamera in tegenstelling tot de binnencamera het digitaal zoomen van beelden: 2X voor 360p, 6X voor 720p en 8X voor 1080p.

Het nut hiervan is omwille van de relatief lage sensorresolutie eerder beperkt. Hier merk je het goedkopere basisontwerp van de TP-Link camera tegenover de Nest camera's die ook Full HD zijn, maar een intern een videosensor met hogere resolutie hebben waardoor digitaal inzoomen een beter resultaat geeft.

Kasa Care

De Kasa camera's bewaren video's altijd in een beveiligde cloud; lokale opslag wordt niet ondersteund.

Kasa Care is een cloudabonnement met drie niveaus. Als we dit schrijven, is het in ons land nog in testfase en zijn de betalende abonnementen nog niet beschikbaar.

Het Basic abonnement is wel al actief. Dat bewaart tot twee dagen videogeschiedenis en is gratis. Plus bewaart veertien dagen. Ten slotte is er Premium met dertig dagen; dat niveau is een maand lang gratis ingeschakeld. Je kan daarnaast bij elk niveau zelf opgenomen videoclips bewaren.

Kasa Care kost 70 euro per jaar voor Premium (30 GB maximale opslagruimte) en 40 euro per jaar voor Plus (14 GB maximale opslagruimte). Je kan ook per maand intekenen; dan betaal je verhoudingsgewijs een beetje méér. Verloopt je abonnement of neem je er geen dan val je automatisch terug op de gratis basisdienst, die maximaal 1 GB opslagruimte biedt (dat is overigens voldoende voor vier uur clips aan 1080p) en waar je in totaal drie Kasa-camera's gratis aan mag koppelen.

Hoewel deze prijzen net zoals bij de vergelijkbare bewakingscamera's van Nest per apparaat gelden, komt het toch fors goedkoper uit dan een Nest Aware-cloudabonnement. Daar betaal je voor een dertigdagenabonnement driehonderd euro!

Conclusie

De Kasa Smart app is erg gebruiksvriendelijk, maar werkt jammer genoeg niet in het Nederlands. Je kan de slimme apparatuur groeperen en via unieke namen met je stem bedienen dankzij de verbinding met Amazon Alexa en Google Assistent. De functionaliteit en dan in het bijzonder de samenwerking tussen de verschillende slimme apparaten in het Kasa-gamma kan nog worden verbeterd. Als de camera een alarm genereert, zou die bijvoorbeeld de lampen moeten kunnen inschakelen. Dat is aangekondigd, maar tijdens de review functioneerde het nog niet. De Kasa-apparatuur is naast gebruiksvriendelijk ook erg betaalbaar.

Prijs: ca. 99 euro (KC120); ca. 130 euro (KC200)

Bron: www.diskidee.be