Twitch snoeit fors in personeel

Het livestreamingplatform Twitch is van plan om ruim een derde van zijn werknemers aan de deur te zetten. Dat zeggen anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg.

Twitch zou ongeveer 500 werknemers afdanken, 35 procent van het totale personeelsbestand. Het nieuwe banenverlies bij de dochter van de Amerikaanse internetreus Amazon volgt op twee eerdere ontslagrondes vorig jaar, onderdeel van een breder besparingsplan bij de moedergroep, waarbij al meer dan 400 jobs verloren gingen. Een woordvoerder van Twitch wilde aan Bloomberg niet reageren op het nieuws.

De nieuwe ontslagronde komt er te midden van rode cijfers en het vertrek van meerdere topdirecteurs in enkele maanden tijd. Amazon nam Twitch negen jaar geleden over. Volgens de bronnen van Bloomberg is de streamingdienst nog steeds niet rendabel: de kosten om het platform waarop maandelijks 1,8 miljard uur aan video wordt uitgezonden, draaiende te houden, zijn enorm. Vorige maand maakte Twitch nog bekend dat het zich terugtrekt uit Zuid-Korea omdat het actief zijn in die markt volgens CEO Dan Clancy “belemmerend duur” is. Het land rekent heel hoge netwerkheffingen aan voor buitenlandse contenproviders.