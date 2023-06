123inkt mag geen HP-inkt zonder verpakking verkopen

In de jarenlange strijd tussen HP en verkoper van alternatieve cartridges 123inkt heeft HP van de rechter gedaan gekregen dat 123inkt geen cartridges van HP zonder verpakking mag verkopen.

123inkt biedt al een tijdlang cartridges van HP aan zonder de kartonnen buitenverpakking en de plastic binnenverpakking. Ook na vraag van HP om dit niet te doen bleef de webshop ze aanbieden en daarover legt een rechter in Den Haag nu een verbod op. Volgens Emerce liggen de proceskosten alleen al op 21.207 euro voor 123inkt.

De rechter is van oordeel dat de verpakking essentiële informatie bevat en volgt HP dus in het verbod. HP had ook aangehaald dat het ontbreken van die verpakking afdoet aan de merk- en productbeleving. HP stuurde deze week nog een persbericht uit waarin stond dat het het meest duurzame technologiebedrijf wil zijn en dat het zeer veel wil doen voor het klimaat. Minder verpakking voor cartridges horen daar dus niet bij.

Langlopende ruzie met goedkope aanbieder

De rechtszaak tussen de twee heeft een hele geschiedenis en draait uiteraard niet louter om de verpakking of de ‘merkbeleving’ van een inktpatroon. Mocht die er al zijn dan stond YouTube immers vol met unboxing video’s van mensen die hun inktpatronen uitpakken en nadien vol plezier pagina’s uitprinten in alle kleuren van de regenboog.

De realiteit is dat inkt duur is en HP haar eigen inkt graag aan haar eigen prijzen verkoopt. Spelers als 123inkt omzeilen dat al jaren met hervullingen of alternatieve cartridges die in de meeste gevallen perfect werken maar wel een stuk goedkoper zijn. Dat vreet aan de winst van HP en dus stapte het bedrijf in het verleden enkele keren naar de rechter, doorgaans zonder succes.

HP, dat merk- en productbeleving belangrijk acht, ging zelfs zo ver om cartridges van niet-HP cartridges standaard te verbieden. Als de printer een alternatief merkt detecteerde, of mogelijk gepruts, dan weigerde het toestel dienst.

Daarmee schoot het bedrijf echter in eigen voet. Consumenten waren kwaad en wereldwijd, ook in België, zette dat rechtszaken in gang. HP zelf krabbelde terug, maar verhalen over printers van het bedrijf die soms fouten geven omwille van de inkt blijven ook anno 2023 opduiken.