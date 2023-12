Adobe ziet af van overname Figma

Adobe zegt dat het samen met Figma is overeengekomen de overname van die laatste niet door te zetten. Regulatoren hebben te veel bedenkingen bij de deal.

Adobe kondigde in september vorig jaar aan dat het voor twintig miljard dollar (in cash en aandelen) webdesignplatform Figma zou overnemen. Maar naast kritiek van veel Figma-gebruikers maakten ook regulatoren zich zorgen in het VK en de EU. Eind november kwam de Europese antitrustwaakhond al met een reeks opmerkingen over de deal.

Nu zegt Adobe dat het geen duidelijke uitweg ziet om de nodige goedkeuringen te krijgen van de Europese Commissie en de Britse tegenhanger CMA.

‘Adobe en Figma zijn het sterk oneens met de recente regulatorische bevindingen, maar we geloven dat het in onze beste belangen is om onafhankelijk van elkaar verder te gaan,’ zegt Adobe’s voorzitter en CEO Shantanu Narayen.

Adobe en Figma zeggen teleurgesteld te zijn in de bevindingen van de regulatoren en benadrukken dat ze de zaken anders zien. De twee werken momenteel wel nog samen om zaken rond de aangekondigde overname af te handelen, waaronder een termination fee die Adobe aan Figma zal betalen.