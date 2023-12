Cegeka rondt overname CTG af

Enkele maanden na het bod van Cegeka op CTG, heeft de Hasseltse IT-groep de Amerikaanse multinational volledig overgenomen.

Computer Task Group, Incorporated, zoals CTG formeel heet, wordt voor 10,50 dollar per aandeel, of 172 miljoen dollar in totaal eigendom van Cegeka. De Limburgers hadden afgelopen zomer een bod gelanceerd, tegen september was duidelijk dat het al zeker 76 procent van de aandelen kon opkopen, tien procent meer dan het minimum dat Cegeka zelf vooropstelde.

CTG levert digitale IT-oplossingen en diensten in Noord-Amerika en West-Europa. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in het Amerikaanse Buffalo, New York, met vestigingen doorheen de VS, Canada, India, Zuid-Amerika en Europa, waaronder België.

‘De acquisitie is een logische volgende stap in de continue groei van ons bedrijf. Door onze krachten te bundelen met CTG, creëren we een krachtige IT-organisatie met een portfolio van geïntegreerde end-to-end oplossingen, ondersteund door een sterk Global Delivery Center en innovatieve technologieën. Samen zullen we actief zijn in 19 landen en meer dan 9.000 IT-professionals tewerkstellen,’ Aldus Stijn Bijnens, CEO van Cegeka.

1,4 miljard euro omzet

Cegeka groeide de afgelopen tien jaar fors uit van een Belgische naar een pan-Europese speler. Met de overname in de VS is het bedrijf nu ook daar in een klap een gevestigde waarde. Samen mikt Cegeka daarom volgend jaar op een jaaromzet van 1,4 miljard euro.

De overname door Cegeka betekent ook het vertrek van Filip Gydé, de Belg die bijna vijf jaar CEO was van CTG, nadat hij ongeveer 29 jaar voor CTG Europe werkte. Cegeka dankt hem voor de samenwerking tijdens het overnameproces en voor zijn jarenlange toewijding aan het bedrijf.