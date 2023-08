HP voor de rechter om printers die niet scannen zonder inkt

Een rechter heeft de zaak ontvankelijk verklaard. Een groep misnoegde klanten startten de rechtszaak op tegen HP, om all-in-one printers die niet-printende functies zoals scannen en faxen onmogelijk maakt als de inkt op is.

HP had een rechter in de staat Californië gevraagd om de groepsrechtszaak af te wijzen, maar ze komt er dus toch. Dat is alvast een eerste positieve stap voor de klanten die de zaak hebben aangespannen. Die draait om de all-in-one toestellen van HP die zowel scannen, faxen als printen. HP had die voorzien van software die functies als scannen uitzette als de printer zonder inkt komt te vallen. Cruciaal: HP had dat niet verteld aan de klanten, die het bedrijf nu betichten van het achterhouden van informatie.

Nog volgens de aanklacht is het vrij duidelijk dat je geen inkt nodig hebt om een document te scannen, en heeft HP de toestellen opzettelijk zo ontworpen dat ze ook functies die geen inkt nodig hebben, niet werken tenzij je het toestel van inkt voorziet.

HP haalt een groot deel van zijn inkomsten uit het verkopen van printerinkt, en is in het verleden al meermaals voor de rechter gesleept voor het agressief beschermen van die marge. In de Europa en de VS eisten klanten eerder al miljoenen van HP omdat die zijn toestellen kapot liet gaan wanneer je er een cartridge in stopte die niet van HP zelf kwam. In onze contreien vecht de printerbouwer al jaren een rechterlijke vete uit met een leverancier van goedkopere printerinkt, net om die alternatieve cartridges. Eerdere veroordelingen van HP lijken de praktijk ook nu nog niet helemaal te stoppen.

Ondertussen bij Canon

Dat betekent echter niet dat bedrijven af en toe niet met dit soort praktijken wegkomen. Een gelijkaardige zaak tegen Canon in de VS eindigde in een bemiddeling, voordat ze kon uitgroeien tot een groepsrechtszaak of ‘class action lawsuit’. Ook Canon werd ervan beschuldigd toestellen op de markt te brengen die weigeren te scannen wanneer er niet voldoende inkt in de machine zit.