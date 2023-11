Met Private AI wil VMware bedrijven ‘enterprise grade’ AI aanbieden

Bedrijven zoeken volop naar manieren om Generative AI in te zetten, maar privacy blijkt vaak een rem. Softwareleverancier VMware ziet er een nieuwe markt in.

Om tegemoet te komen aan de privacy-bezwaren van bedrijven rond het gebruik van AI, zet VMware in op een architecturale aanpak. Die moet er voor zorgen dat bedrijven toch zakelijke toepassingen op basis van Generative AI kunnen inzetten zonder te vrezen dat vertrouwelijke data naar buiten lekt. Of dat concurrenten eigen AI-modellen en -algoritmes gaan trainen op basis van jouw bedrijfsgegevens.

Balans tussen Gen AI voordelen en privacy

Private AI heet die architectuur die zowat een balans zoekt tussen de zakelijke voordelen van AI en de privacy- en compliance-vereisen van een organisatie. VMware stelde Private AI voor op de Amerikaanse Explore-conferentie in augustus, samen met NVIDIA. Samen bouwden ze een referentie-architectuur uit, op basis van VMware Cloud Foundation en GPU’s van NVIDIA. Het doel? Klanten een manier aanreiken om hun eigen data te gebruiken in Generative AI modellen zoals MPT of NeMO van NVIDIA en zo slimme AI-applicaties te bouwen volgens hun eigen noden. In het hart van de stack zit de mogelijkheid om meerdere GPU’s te virtualiseren. ‘Een complexe stack is dat, waar honderden ingenieurs jaren aan gewerkt hebben’, beweerde NVIDIA-CEO Jensen Huang toen op het podium in Las Vegas geflankeerd door VMware-CEO Raghu Raghuram.

AI in multi-cloud

Raghu Raghuram, CEO van VMware. © VMware

Vandaag, op de Europese versie van de VMware Explore conferentie in Barcelona waar Data News aanwezig is, werd die aankondiging nog eens afgespeeld op groot scherm tijdens de openingskeynote: meteen een bruggetje naar de aankondiging dat voor Private AI nu ook een referentie-architectuur met nieuwe partner Intel uitgewerkt is. ‘Die aankondiging is behoorlijk belangrijk, want het betekent dat Private AI nu niet alleen meer met GPU’s van NVIDIA-werkt, maar dus ook met CPU’s van Intel. Dat vergroot enorm het potentieel’, zei VMware EMEA-CTO Joe Baguley even later in een vragenuurtje met de pers.

‘AI gaat gewoon te snel. We kunnen niet zomaar verwachten dat alles ook perfect geregeld is en blijft voor bedrijven. Private AI komt tegemoet aan de basisvereisten die bedrijven hebben voor al hun toepassingen. Je moet gewoon een platform hebben dat privacy, keuzes, kosten, performantie en compliancy combineert’, zegt Chris Wolf, vp AI Labs bij VMware.

Chris Wolf, vp AI Labs bij VMware.

Private AI zou een oplossing kunnen zijn voor veilige ‘code generation’ – AI die codetaal schrijft – op maat van een bedrijf. Ook contact centers en in geautomatiseerde IT-omgevingen kunnen dan op een veiligere manier Generative AI inzetten. Ook IBM Consulting en Kyndryl vervoegen trouwens het open ecosysteem rond Private AI. Maar werken de grote hyperscalers in de IT-wereld ook al niet aan privacyvriendelijke AI-clouds? ‘Hyperscalers zijn toch vooral een single approach. Maar Private AI geeft net keuzes en flexibiliteit, en volgens ons zijn dat de punten die klanten die zoeken en nodig hebben’, zegt VMware-voorzitter Sumit Dhawan. Private AI is ook geschikt voor multi-cloudomgevingen: niet toevallig dat andere grote ankerpunt van VMware.

Broadcom-CEO Hock Tan.