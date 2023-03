Microsoft komt met AI-assistent voor Word en e-mail

Twee dagen na een aankondiging van Google, maakt ook Microsoft bekend een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde assistent toe te voegen aan zijn kantoorsoftware.

Alle onderdelen van zijn Office-pakket, waaronder tekstverwerker Word, spreadsheetprogramma Excel, presentatiesoftware PowerPoint en e-mailprogramma Outlook krijgen zo’n assistent die gebaseerd is op de nieuwste AI-software van Microsofts partner OpenAI. Die software, met de naam GPT-4 werd eerder deze week onthuld.

De nieuwe assistenten, die Microsoft copiloten noemt, kunnen hele documenten, presentaties of e-mails creëren. De AI-assistenten maken daarbij gebruik van bedrijfsmails en -videocalls waarbij ze mee kunnen lezen en luisteren. In de komende maanden komen de assistenten breed beschikbaar, maar Microsoft is ze al met twintig bedrijven aan het testen.

Google kondigde eerder deze week aan AI-assistenten toe te voegen aan zijn pakket met kantoorsoftware, zoals Google Docs en Gmail. Ook andere ontwikkelaars zouden gebruik kunnen maken van sommige AI-modellen die de basis vormen voor nieuwe functies. Ook gaat het bedrijf samenwerken met meerdere op AI gerichte bedrijven en start-ups.