Ook SAP heeft nu een AI-assistent

De ERP-gigant heeft een assistent klaargestoomd, gebaseerd op generatieve AI. De copiloot krijgt de naam Joule.

De enterprise assistent van ERP zal worden ingebouwd in diens cloud enterprise suite en de daaraan gekoppelde SAP-applicaties. De assistent moet vervolgens inzichten uit verschillende van SAP’s oplossingen en externe bronnen halen. Die gaat ie dan ‘proactief’ delen met gebruikers, aldus SAP in een persbericht.

In de praktijk lijkt de assistent gelijkaardig aan bijvoorbeeld Windows Copilot of Salesforce Einstein AI: een assistent in de zijbalk die je kan oproepen met vragen. Generatieve AI zou betekenen dat je een vraag kan stellen in natuurlijke taal om bijvoorbeeld een probleem uit te leggen. Antwoorden zal Joule baseren op bedrijfsgegevens uit het SAP-portfolio van je bedrijf, en uit externe bronnen. De context wordt daarbij behouden. Als voorbeelden van de functies van Joule, geeft SAP het identificeren van regio’s die minder goed presteren in de verkoop, of het schrijven van onbevooroordeelde functieomschrijvingen.

De assistent komt later dit jaar naar SAP, te beginnen met SAP S/4HANA Cloud. Daarna volgt de rest van het SAP-portfolio.