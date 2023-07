Veel meer strategische taken kunnen worden geautomatiseerd, denken bedrijfsstrategen

Bijna 80 procent van de bedrijfsstrategen op de wereld zegt dat kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde data-analyse zeer snel cruciaal zullen worden in het succes van hun onderneming, zo blijkt uit een nieuwe Gartner-studie. Ze geloven ook dat veel meer strategische taken kunnen worden geautomatiseerd dan vandaag wordt gedaan.

Van de 200 bedrijfsstrategen die over het onderwerp werden bevraagd door marktstudiebureau Gartner zeggen er 158 – bijna 80 procent dus – dat AI en geautomatiseerde data-analyse binnen de komende twee jaar kritieke elementen zullen worden in het succes van hun bedrijf. Gemiddeld gaven ze aan dat 50 procent van alle strategische taken, zowel in planning als in uitvoering, gedeeltelijk of volledig kunnen worden geautomatiseerd dankzij die nieuwe technologie. Momenteel durven ze dat nog maar met 15 procent van hun strategische werk.

Switch naar voorspellingen

‘Jarenlang hebben strategen tegen hun bedrijven gezegd: als je competitief en efficiënt wilt blijven, moet je digitaal gaan’, lichtte David Akers, directeur research bij Gartner, toe. ‘Nu lijken ze klaar om dat advies ook toe te passen op hun eigen workflow.’

De meeste van de bevraagde bedrijfsstrategen, over alle werelddelen en verscheidene sectoren heen, gebruiken op dit moment vooral descriptieve en diagnostische data-analyse, waarbij er trends en patronen worden gegenereerd uit historische gegevens. Maar slechts minder dan de helft van hen grijpt ook naar geavanceerdere, voorspellende tools, en niet meer dan 20 procent durft met AI-oplossingen te werken, zoals taalmodellen en machine learning-toepassingen.

Geen duidelijke ‘use case’

Experimenteren doen ze echter al wel: 51 procent van de bedrijfsstrategen is aan het ‘spelen’ met kunstmatige intelligentie. Er heeft zich tot op dit moment nog geen heel specifieke use case aangediend. Maar strategen komen hier natuurlijk wel op onbekend terrein terecht, zegt Akers. ‘Er zijn te veel opties om uit te kiezen, en te weinig precedenten om op voort te bouwen.’