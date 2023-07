Hollywoodstudio’s hebben plan om AI-versies van acteurs te bewaren

Grote Hollywoodstudio’s hadden een plan uitgezet om AI-versies van acteurs en figuranten in films en tv-reeksen te maken, die ze vervolgens – zonder verdere goedkeuring en compensatie – in toekomstige producties konden gebruiken. Dat zei de Amerikaanse acteursvakbond in een persconferentie rond de gisteren ingezette acteursstaking.

Een dikke maand geleden draaide Joan is Awful, een aflevering uit de Netflix-serie Black Mirror, rond een vrouw die ineens ontdekt dat ze een personage is in een streamingserie. De rechten daarop had ze weggetekend door de Terms & Conditions niet te lezen, en nu verschijnt dus haar leventje als een soap op televisie, met een AI-versie van Salma Hayek die haar vertolkt. Het is maar tv, natuurlijk. Maar in een plan dat de Amerikaanse Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) had uitgezet moest de realiteit blijkbaar snel de fictie inhalen.

Tijdens een persconferentie van SAG-AFTRA, een Amerikaanse vakbond die de rechten van meer dan 160.000 mediaprofessionals als acteurs, schermjournalisten, stuntlui en voiceoverartiesten beschermt, zitten er een paar sinistere kleine lettertjes in een idee dat door de Hollywoodindustrie werd verkocht als een ‘baanbrekend AI-voorstel dat de digitale beeltenissen van acteurs beschermt’.

Eeuwige digitale kopie

Het ware venijn, zegt SAG-AFTRA, zit hem in het wegtekenen van de rechten om die toekomstige AI-versies van acteurs te gebruiken voor toekomstige producties, zonder noodzakelijk medeweten of compensatie. De technologie om dat vandaag te doen is nog niet echt voorhanden, maar sinds de makers van Rogue One: A Star Wars Story (2016) een al twee decennia eerder overleden Peter Cushing terugbrachten in digitale vorm is het snel aan het gaan. En grote Hollywoodnamen worden wellicht niet zo snel getroffen door het plan als figuranten, zei Duncan Crabtree-Ireland, de belangrijkste onderhandelaar voor de vakbond.

‘In dit ‘baanbrekende’ AI-voorstel stelden ze voor dat onze achtergrondartiesten moeten kunnen worden gescand, met één dag loon’, opperde hij tijdens de conferentie. ‘Waarna hun bedrijven die scan, hun afbeelding, hun gelijkenis moeten bezitten en ze voor de eeuwigheid moeten kunnen gebruiken op elk project dat ze willen, zonder toestemming en zonder compensatie. Dus als je dat een baanbrekend voorstel vindt, think again.’

Dreiging van generatieve AI

De acteursstaking, die gisteren inging en zich bij een eerdere staking van scenaristen voegde, gaat over een breed amalgaam van door de vakbonden aangeklaagde aandachtspunten rond het sociale statuut van iedereen die in Hollywood werkt. Maar het gebruik van generatieve AI is toch een belangrijke component. Ook in de grieven van de scenaristen, bijvoorbeeld, die ook op papier willen dat AI-gegenereerde scripts worden buitengehouden. ‘Als we ons nu niet weren, komen we allemaal in de problemen, lopen we allemaal het risico vervangen te worden door machines’, zei SAG-AFTRA-voorzitter Fran Drescher. (Ja, die van tv-reeks The Nanny.)