Amerikaans researchlabo werkt aan gepersonaliseerde AI-assistent

Als kunstmatig intelligente assistenten de toekomst worden, denkt het Amerikaanse researchlabo AI Foundation, dan moet het beter kunnen dan generische AI-butlers als Siri of Google Assistant. Met zijn nieuwe platform AI.XYZ wil het gebruikers hun eigen, gepersonaliseerde assistent helpen ontwikkelen: een die volledig bij zijn eigenaar past qua looks en gedrag.

Artificieel intelligente assistenten die ellendige kantoortaken van hun eigenaars overnemen, zoals notities maken van een meeting of zijn agenda beheren, komen met rasse schreden naderbij. En heel wat opkomende techbedrijven denken daarbij aan iets wat een eindje verder gaat dan de Siri’s of Alexa’s van de afgelopen tien jaar. AI Foundation, een labo voor nieuwe tech dat opereert vanuit San Francisco en Las Vegas, is bezig aan een platform waarmee gebruikers hun eigen, gepersonaliseerde AI-assistent kunnen ontwerpen.

Het dashboard van AI.XYZ

Niet zomaar een avatar

Visueel werkt AI.XYZ in het verlengde van het ‘avatar’-concept dat inmiddels al twee decennia wordt gehanteerd. Er kan een virtueel personage worden gebricoleerd, met lichaams- en gezichtstrekken die de gebruiker herkenbaar of sympathiek vindt. Maar het gaat veel verder dan uiterlijkheden: het is de bedoeling dat de AI.XYZ-assistent ook de waarden en doelen van zijn ‘eigenaar’ kent, en op basis daarvan ook gepersonaliseerde assistentie biedt, zowel in diens professionele als persoonlijke leven. De instapkost wordt niet hoog: AI Foundation denkt aan een abonnementskost van 20 dollar per maand. Het project is momenteel in een gesloten bètafase.

Meer tijd, meer mens

AI Foundation, een organisatie met een nonprofit-afdeling en een commerciële poot, noemt AI.XYZ het eerste AI Life Management Platform, ontworpen om mensen met een druk leven een gezondere werk-levenbalans te bieden. Hun persoonlijke AI moet hen helpen door hen, dag en nacht, proactief bij te staan in alles wat ze doen. ‘Ons doel is om iedereen meer tijd en energie terug te geven om zich te concentreren op de dingen waar ze van houden’, zegt AI Foundation-ceo Rob Meadows tegen VentureBeat. ‘De dingen die ons mens maken.’