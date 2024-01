Google zou werken aan een betaalde versie van zijn Bard chatbot

Google lijkt te werken aan een upgrade van zijn Bard-software. Die zou de naam ‘Bard Advanced’ krijgen en via een betaald abonnement worden verdeeld.

Dat schrijft ontwikkelaar Dylan Roussel in een post op het sociale netwerk X/Twitter. Hij baseert zich daarvoor op informatie die hij in Google’s documentatie vond. Die nieuwe Bard maakt volgens Roussel gebruik van Gemini Ultra, een van de large language modellen (llm’s) van Google. Het zou onder meer betekenen dat Bard Advanced een upgrade kreeg sinds de eerste Bard, die op de llm Gemini Pro draait.

Bard is Google’s antwoord op ChatGPT. De chatbot, die werd getraind via generatieve AI, werd begin vorig jaar aangekondigd en Google wil hem ondertussen inbouwen in zijn populairdere diensten, zoals Gmail en YouTube. De geavanceerde versie zou dan een abonnement via Google One vereisen, Google’s betaalde cloudstoragedienst. Dat vond dan weer een andere ontwikkelaar, Bedros Pamboukian in Google’s documentatie.