Krijgt Italiaanse ChatGPT-ban navolging in andere Europese landen?

De tijdelijke ban van Italië op het gebruik van ChatGPT lijkt regulatoren in andere Europese landen te inspireren.

Na het besluit van Italië om ChatGPT tijdelijk te verbieden, onderzoeken ook andere Europese landen of er (hardere) maatregelen nodig zijn om de populaire chatbots in toom te houden en of dergelijke acties moeten worden gecoördineerd. Privacytoezichthouders in Frankrijk en Ierland hebben al contact opgenomen met hun tegenhanger in Italië om meer te weten te komen over de grondslag van het verbod. Ook Duitsland zou in de voetsporen van Italië kunnen treden door ChatGPT te blokkeren uit bezorgdheid over de veiligheid van de gegevens. Dat vertelt de Duitse Commissaris voor Gegevensbescherming aan de krant Handelsblatt. ‘We volgen de Italiaanse toezichthouder’, zegt ook een woordvoerder van de Ierse Commissaris voor Gegevensbescherming aan persagentschap Reuters. Die vertelde er meteen bij dat ze voor deze zaak ‘zullen samenwerken met alle gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU.’ De Spaanse toezichthouder sluit een toekomstig onderzoek niet uit. In België lijken er geen gelijkaardige plannen, maar de GBA pleit wel voor een Europese aanpak als het zo ver zou komen. De privacytoezichthouder in Zweden ziet dan weer geen heil in een ChatGPT-verbod en heeft de Italiaanse regulator ook nog niet gecontacteerd.

‘Italië zoekt dialoog met OpenAI’

Het zijn in het algemeen trouwens vooral de verschillende Europese privacycommissarissen die voorstander zijn van meer regelgeving rond het gebruik van generatieve AI zoals ChatGPT: op regeringsniveau klinkt de roep tot regulering of zelfs een ban veel minder luid. Nog volgens Reuters die een bron citeert die anoniem wil blijven, was de actie van de Italiaanse overheid vorige week vooral bedoeld om een dialoog met OpenAI aan te gaan. In die opzet is Italië dan niet geslaagd want OpenAI heeft nog niet gereageerd, aldus de bron. Wel heeft OpenAI ChatGPT in Italië offline gehaald.

Hoe dan ook staat Europa nog voor heel wat discussie rond generatieve AI zoals ChatGPT. De Europese parlementariërs zijn het oneens over de inhoud en de draagwijdte van de EU AI Act. Die Artificial Intelligence Act moet kunstmatige intelligentie reguleren, maar anderzijds ook Europa’s positie rond AI verder bepalen. Critici vrezen dat te verregaande regulering de innovatiekracht van Europa zal inperken. Het Europees Parlement moet tegen mei zijn standpunt over het dossier bepalen. Nadien volgen verdere onderhandelingen met de Europese Raad en de Commissie.