Nieuw platform wil kunstenaars beschermen tegen AI-scraping

Het platform, mee opgericht door een Belg, haalde 3,4 miljoen dollar op om naar eigen zeggen de digitale kunstmarkt te revolutioneren. Het platform werd deze week gelanceerd.

Artiesten die niet willen dat algoritmes getraind worden op hun werken, hebben er met Kin.art een nieuwe tool bij. Het portfolioplatform moet hen een eenvoudige manier bieden om zich te beschermen tegen deze AI.

Beeldgeneratoren zoals Midjourney en Dall-E zijn ondertussen erg goed geworden in het genereren van beelden, vaak in de stijl van artiesten of kunststromingen. Ze kunnen dat omdat ze getraind werden op een grote reeks bestaande beelden, vaak zonder medeweten of toestemming van de originele artiesten. Dat heeft het voorbije jaar geleid tot een reeks rechtszaken en enkele AI-platformen werken ondertussen aan op-out-formulieren of compensatiesystemen. Voor artiesten die hun werk liever helemaal niet gebruikt zien worden, zijn er echter ook meer pro-actievere manier: het werk onbruikbaar maken voor training.

Segmentatie

Kin.art wil zo’n manier bieden. Het platform, mede-ontwikkeld door de twintigjarige Belg Flor Ronsmans De Vry, gebruikt beeldsegmentatie en het willekeurig maken van labels om AI-training te verstoren. ‘Omdat AI-datasets vereisen dat afbeeldingen en labels in combinatie worden ingeladen om de AI correct te leren wat de afbeeldingen precies zijn, kunnen we voorkomen dat de invoer met het kunstwerk bruikbaar is door het beeld of het label dat bij een bepaald kunstwerk hoort, te verstoren’, legt hij uit in een persbericht.

Het platform past in een bredere reeks pogingen om artiesten te beschermen die hun kunst niet gebruikt willen zien voor AI. Artiesten kunnen onder meer algoritmen als Nightshade en Glaze gebruiken om hun werken subtiel aan te passen en zo AI-modellen te doen denken dat er iets anders op het beeld staat. Volgens Ronsmans De Vry is dat echter een maatregel achteraf. Met hun portfolioplatform wil Kin.art artiesten van bij het begin beschermen, op een kostenefficiënte manier. De segmentatie en randomisering van labels verstoren namelijk de training zonder daarvoor zware cryptografische processen in te zetten. ‘Je kan het zien als een eerste verdedigingsmaatregel’, aldus nog Ronsmans De Vry.

Het bedrijf, dat 3,4 miljoen dollar ophaalde voor zijn product, werd opgericht door Mai Akiyoshi, Ben Yu en Flor Ronsmans De Vry. De tool is gratis voor artiesten, het zakenmodel van kin.art draait namelijk vooral om het aanbieden van diensten als tekenopdrachten en e-commerce. De beeldsegmentatie en andere beschermingsmaatregelen zullen mogelijk later ook als Software-as-a-Service worden aangeboden aan andere platformen.