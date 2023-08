Apple ziet redding voor Metaverse in Pixar-technologie

Dat Metaverse moet en zal er komen, vindt Apple nog steeds: nu alleen nog ontwikkelaars vinden die relevante 3D-werelden maken. Om dat proces te faciliteren kijkt de techgigant naar een ontwikkeltechnologie die aanvankelijk werd gebouwd door animatiestudio Pixar.

Wanneer je, met de Vision Pro, een van de duurste XR-brillen op de markt wilt zetten, moet je natuurlijk wel een onwrikbaar geloof hebben in de toekomst van het Metaverse. Ook al lijkt de rest van de wereld er stilaan een beetje klaar mee te zijn. Maar Apple lijkt te weten waar de prioriteiten zitten: ervoor zorgen dat iemand de luisterrijke virtuele werelden bouwt die op termijn gebruikers naar het digitale rijk – en de headset van de techreus – zal lokken.

Om dat te faciliteren is Apple stappen aan het zetten in de wereld van 3D-contentcreatie. Niet door er zelf een speler in te zijn, maar wel door een technologie te helpen ontwikkelen om dat makkelijk te maken voor derde partijen. Maak dus kennis met Universal Scene Description (USD), een technologie die het veel makkelijker moet maken om 3D-werelden op te trekken.

Eerst van Pixar

USD was aanvankelijk een creatie van Pixar, de bekende animatiestudio die een historische link heeft met Apple: wijlen stichter Steve Jobs bouwde in 1985, tijdens zijn ballingschap uit zijn bedrijf, een afdeling van Lucasfilm uit tot een computeranimatiestudio, en bleef die mee runnen tot de verkoop aan Disney in 2006. Om zijn eigen productieproces te stroomlijnen ontwikkelde Pixar USD in essentie als een bestandsformaat voor 3D-scènes.

Het maken van driedimensionale content impliceert het genereren, opslaan en doorsturen van grote hoeveelheden data, die scene description worden genoemd. Alles wordt samengebracht in één pakket aan animatie-, belichtings- en beschaduwings-, en rendering-data. Maar de componenten, die in verschillende softwarepakketten worden bewerkt, spraken nu toe nog niet echt een gemeenschappelijke ‘taal’. Daar moet Universal Scene Description nu dus verandering in brengen.

Gemeenschappelijke taal

Voor zoiets zijn natuurlijk industrie-allianties bedacht. Apple startte daarom The Alliance for OpenUSD op, een groepering waarin ook Pixar, Adobe, Autodesk en Nvidia zitten om samen tot een meer gedetailleerde standaard te komen, doorontwikkeld van de USD-standaard die Pixar in 2016 in open source gooide. Dat moet specialisten uit verscheidene takken van het maakproces toelaten om tegelijkertijd aan hetzelfde project of dezelfde 3D-scène te sleutelen. Zo moeten digitale animatieproducties, games, vr-toepassingen en toekomstige metaverse-oorden vlotter worden gecreëerd. En is er misschien iets relevants te zien aan de binnenkant van de Vision Pro tegen de tijd dat Apple – begin volgend jaar, zo wordt verwacht – met de bril op de markt komt.