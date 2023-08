Browserversie Threads komt eraan

Meta zegt binnenkort te komen met een versie van zijn berichtendienst Threads die je in de browser op je pc kan draaien. De techgigant hoopt zo mogelijk beter te concurreren met Twitter (dat zich tegenwoordig X noemt).

Meta zou deze week de webversie van zijn korteberichtendienst Threads lanceren. Het sociale netwerk kwam in juli uit als mobiele app, zij het niet in de EU. Met de browserversie zou het platform beschikbaar zijn voor een pak meer mensen.

Threads is een app die officieel bij Instagram hoort en zich focust op korte berichten. In de praktijk is het dus een Twitterkloon. De app kon op heel wat hype rekenen bij de lancering, die viel op een moment dat Twitter door een zoveelste schandaal ging. Het platform zou een uitweg kunnen bieden voor veel mensen die een alternatief zoeken voor Twitter (ondertussen herdoopt tot X), een netwerk dat de laatste maanden meerdere veranderingen onderging die niet bij iedereen in goede aarde vielen.

Sinds de lancering lijkt Threads echter ook een groot deel van die gebruikers weer te zijn kwijtgespeeld. Een browserversie zou alvast meer gebruikers kunnen aantrekken om te posten, en dan vooral de zakelijke twitteraars die, laten we eerlijk zijn, posten vanop hun werk-pc.