Klokkenluider: Instagram gebruikt middelen niet om kinderen beter te beschermen

Meta heeft alle middelen en kennis om Facebook en Instagram veiliger te maken voor tieners, maar past ze niet toe. Dat zegt een klokkenluider aan The Guardian.

De afgelopen jaren doken regelmatig getuigenissen op van klokkenluiders, of nabestaanden van slachtoffers, waaruit blijkt dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heel goed weet dat haar platformen schadelijke inhoud tonen aan jongeren. Ook dat die hen aanzet tot zelfdoding of zelfverminking.

Maar dat leidde niet tot noemenswaardige stappen om dat aan te pakken, nochtans heeft het bedrijf de tools en kennis om dat te doen. Dat zegt Arturo Béjar in een gesprek met The Guardian. Béjar trad eind vorig jaar naar voren als klokkenluider en zegt dat het bedrijf keer op keer veel belooft, maar niets verandert.

Zelfverminking en cyberpesten

Béjar wijst onder meer naar de zelfdoding van de veertienjarige Molly Russell uit 2017. Onderzoek wees uit dat ze in de aanloop daarvan verschillende keren schadelijke inhoud zag over zelfdoding, zelfverminking, depressie en angstigheid op Instagram en Pinterest. ‘Mochten ze lessen getrokken hebben van de zaak Molly Russell, dan zouden ze een product creëren dat veilig zou zijn voor 12- tot 15- jarigen. Een waar één op twaalf niet zien hoe iemand zichzelf verminkt of daarmee dreigt,’ zegt Béjar daarover aan The Guardian.

Béjar is niet zomaar een van de tienduizenden duizenden werknemers bij Meta. Hij werkte aan de tools om kinderen veilig te houden bij Instagram, waaronder middelen om cyberpesten aan te pakken. In 2015 verliet hij het bedrijf, maar keerde in 2019 terug als consultant om onderzoek te doen. Daarbij stelde hij vast dat één op acht kinderen tussen 12 en 15 jaar ongewenste seksuele berichten krijgt. Een op vijf is er slachtoffer van pesten en 8,4 procent ziet er zelfverminking.

Niets doen als beleidskeuze

Intern pleitte hij om dat aan te pakken. Zo zou Instagram er voor kunnen kiezen om ongewenste inhoud makkelijker te rapporteren en om gebruikers regelmatig te bevragen hierover.

Meta zegt al jaren bij quasi elk schandaal, van verkiezingsfraude tot oplichting, tot de inhoud die kinderen te zien krijgen, dat het stappen onderneemt en er blijft aan werken om haar platform veilig te maken. Maar Bèjar is het daar oneens mee. Hij merkt op dat die veranderingen niet zozeer een technisch probleem is, maar een beleidskeuze.

‘Ze hebben al het nodige in huis om dat te doen. Wat ontbreekt is de wil en het beleid om te zeggen dat ze voor tieners een echt veilige omgeving gaan maken die ook meetbaar is en waar ze publiek over rapporteren.’

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoord1813.be.