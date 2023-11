LinkedIn telt voortaan 1 miljard leden

De zakelijke netwerksite LinkedIn heeft voor het eerst meer dan een miljard leden. Het bedrijf kondigt daarbij ook nieuwe AI-functies aan.

LinkedIn bestaat sinds 2003 en is een sociaal netwerk voor zakelijke doeleinden. Het bedrijf werd in 2016 overgenomen door Microsoft en tachtig procent van de leden zitten buiten de VS.

De mijlpaal is een vervijfvoudiging op tien jaar, begin 2013 stond de teller op 200 miljoen. Al zit de site ook in woelig water want het moest dit jaar al meer dan duizend mensen ontslaan.

Het nieuws is voor LinkedIn ook een moment op een aantal nieuwe AI-functies te lanceren voor betalende leden. Het bedrijf test voor een kleine groep premium gebruikers meer personalisatie bij interacties.

Ook wil het bedrijf lange teksten op LinkedIn automatisch samenvatten in bullet points, idealiter ook afgestemd op je eigen profiel. Die technologie komt verder uit de AI-functies die Microsofts’ zoekmachine Bing sinds enige tijd heeft. Eerder lanceerde LinkedIn ook andere AI-opties om je profiel beter samen te stellen, of om boodschappen die je wil sturen beter af te stemmen.