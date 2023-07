Twitter-concurrent vandaag beschikbaar, maar niet in Europa

In de eerste zeven uur na lancering registreerden al zo’n tien miljoen gebruikers zich voor het nieuwe sociale netwerk van Meta.

Threads moet een concurrent worden van Twitter, het socialemediaplatform overgenomen door Elon Musk. Het platform is sinds vannacht beschikbaar in honderd landen, onder meer het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet uitgerold in de Europese Unie.

Het alternatief voor de microblogsite Twitter is gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta. ‘Hier gaan we. Welkom op Threads’, zo schreef Meta-topman Mark Zuckerberg op zijn profiel op het gloednieuwe platform. Een en ander betekent dat gebruikers hun volgers van Instagram kunnen meenemen.

Meta lijkt met de lancering bloed te ruiken, omdat de concurrent er komt op een moment dat Twitter door moeilijk vaarwater gaat. Sinds de overname door miljardair Elon Musk gaat de site van schandaal naar crisis, en het voorbije weekend kwam er veel kritiek op een maatregel om het aantal berichten dat een gebruiker kan lezen te beperken. Meta heeft alvast, zo gaat de redenering, de servercapaciteit en het personeel om op technisch vlak vlotter te draaien.

Ondanks de felle start is het nieuwe sociale netwerk nog ver verwijderd van de meer dan 300 miljoen gebruikers op Twitter. De eerste kritiek op Threads is er trouwens ook al: de app zou bijzonder veel gegevens slurpen, van persoonlijke identifiers tot betaalgegevens. Dat is mogelijk een van de redenen waarom ze momenteel nog niet in de EU beschikbaar is. Het bedrijf is in het verleden al meermaals in aanvaring gekomen met de Europese databerschermingswet.