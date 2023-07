Threads-gebruikers brengen nu al minder tijd door in de app

Na een spectaculaire start lijkt gebruikers hun enthousiasme voor Meta’s Twitter-killer Threads nu al af te kalven. Het aantal dagelijks actieve gebruikers is op een week tijd meer dan gehalveerd.

Honderd miljoen nieuwe gebruikers in de eerste week van zijn bestaan: toen Meta begin juli Threads lanceerde, een microbloggingplatform waarmee Facebooks moederbedrijf Twitter het vuur aan de schenen wilde leggen, zette het een absoluut record neer. Maar die geestdrift van gebruikers kalfde ook weer snel af, zeggen meerdere analysebedrijven nu. SimilarWeb zag Threads’ aantal dagelijks actieve gebruikers van 49 miljoen op 7 juli zakken naar 23,6 miljoen op de 14e. Dat is, zo brengt SimilarWeb, het even in perspectief, 22 procent van het dagelijkse gebruikersaantal van concurrent Twitter. In de Verenigde Staten, de markt waar Threads zijn felste opmars maakte, zakte het tijdsengagement van gebruikers op diezelfde periode van 21 per dag naar net iets meer dan 6 minuten.

‘Twitter zonder Musk’

SimilarWeb meet alleen app-gebruik op Android-toestellen, maar hun bevindingen liggen in lijn met die van een andere analysepartij. Marktanalysebedrijf Sensor Tower zag eveneens een ‘double-digit’ daling van het aantal dagelijks actieve gebruikers, over de twee grote smartphoneplatformen heen, en een halvering van het aantal minuten per dag dat individuele gebruikers doorbrengen in de app.

‘Deze vroege data geven aan dat het, ondanks het groot tumult dat Threads veroorzaakte tijdens zijn lancering, nog steeds een zware klim zal zijn voor de app om zijn plaats te vinden in de sociale netwerkroutine van de meeste gebruikers’, zei Anthony Bartolacci, managing director bij Sensor Tower, tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC. ‘De steun van Meta en de integratie met Instagram geeft Threads waarschijnlijk meer momentum dan andere diensten, maar het zal een aantrekkelijkere waardepropositie nodig hebben dan alleen ‘Twitter, maar zonder Elon Musk.”

Lees ook: Threads blijkt kampioen in persoonlijke gegevens verzamelen

De kritiek voor

Het lijkt echter alsof Instagram-topman Adam Mosseri, onder wiens app-ecosysteem Threads werd gelanceerd, de bui op voorhand had zien hangen. Afgelopen vrijdag al, een weekend voordat de cijfers van die onafhankelijke partijen naar buiten kwamen, opperde hij in een Threads-post dat het bedrijf momenteel niet zo bezig is met statistieken.

‘Onze focus ligt nu niet op de betrokkenheid van gebruikers, die geweldig is geweest, maar het passeren van de eerste piek en het eerste dal die we zien bij elk nieuw product, en het bouwen van nieuwe features, het bijstellen van de performantie, en het verbeteren van de ranking.’