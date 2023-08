Microsoft wijst Cortana de deur

De slimme assistent, ooit aangeprezen als blikvanger voor de software van Microsoft, verdwijnt uit Windows 11 ten voordele van ChatGPT.

Het einde van Cortana, de slimme assistent van Microsoft, wordt stilaan ingeluid. De assistent (wiens naam werd geïnspireerd door het gelijknamige personage uit de populaire Halo-games van Microsoft) wordt in Windows 11 alvast vervangen door nieuwere productiviteitsfuncties die draaien op ChatGPT. Ondersteuning voor de klassieke alleenstaande Cortana-app op Windows eindigt nog deze maand, zo schrijft Microsoft in een ondersteuningsdocument. Een preview van de nieuwste update voor Windows 11 Canary toont alvast dat daarin de Cortana-app standaard afgesloten is.

In de plaats krijgt Windows 11 een door AI-aangedreven chatbot. De zogeheten Copilot werd al in mei aangekondigd, en moet eerst als betalende functie terechtkomen in Microsoft 365. Gelijkaardige productiviteitsfuncties moeten ook naar Windows en Edge komen. Bedoeling van die functies is onder meer om te helpen met taken, agenda’s en e-mail, ‘maar dan op nieuwe en spannende manieren’, aldus het Microsoft-document. Het lijkt op termijn alvast het plan om er een volledig geïntegreerde assistent van te maken, die toelaat om bijvoorbeeld informatie op te zoeken, applicaties te starten en je dagelijkse werk te helpen beheren.