Nieuwe (en wellicht laatste) grote Windows 11-update: de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje

Naar jaarlijkse gewoonte rolt Windows in september een grote update uit voor zijn besturingssysteem. Vandaag lanceert het updates in zijn Windows 11 22H2-versie en in preview zijn 23H2-versie. De updates krijgen AI-tools, Windows Business-updates, en speeltjes voor ontwikkelaars.

Volgend jaar, volgens bronnen uit de Windows-community, staat Windows 12 voor de deur, dus pakt Microsoft voor een laatste keer uit met een update voor het huidige besturingssysteem – Windows 11. En het is meteen een grote update, want naast volledig nieuwe functies zoals het implementeren van AI zijn er ook verschillende kleinere aanpassingen die de gebruiksvriendelijkheid moeten verbeteren. En uiteraard dacht Windows ook aan het grote business-segment binnen de Windows-community. Wellicht is de AI-assistent Copilot de grootste nieuwkomer. Die komt er in deze 22H2-update al, maar moet volledig tot zijn recht komen in de 23H2-versie – die wordt in oktober voor het grote publiek gelanceerd. Ontdek hieronder alvast alle andere nieuwkomers.

Zie je het niet?

Het eerste wat Windows-gebruikers wellicht zal opvallen is dat Windows inzet op nieuwe en gebruiksvriendelijke visualisaties. Zo moet het veel aangenamer worden om door je pc te bladeren. Bij de instellingen, bijvoorbeeld, komt er voortaan een cluster-pagina die moet dienen als homepage. Daar staan de belangrijkste instellingen gebundeld. Op die manier moet je sneller naar de vaak gebruikte instellingen kunnen navigeren en efficiënter te werk gaan.

Ook in de Windows Verkenner komen er veranderingen, zo zal het voortaan mogelijk zijn om in Gallery al je afbeeldingen op één plek te verzamelen.

Native Cloud back-up

Dit moet je toelaten al je bestanden of instellingen moeiteloos over te zetten naar een nieuwe of tweede pc. Zo zou je minder tijd verliezen met het nemen van die wekelijkse back-up – al blijft dat zeker wel aangeraden. Alle gegevens worden dan – naar waar anders? – automatisch geüpload naar Microsoft OneDrive.

Dev(elopers) Home app

Developers krijgen een nieuw centraal dashboard om al hun workflows te beheren. Microsoft demonstreerde de nieuwe app op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie, net voor de lancering van de 23H2-versie. De tool bevat verschillende functies om het ontwikkelingsproces te helpen stroomlijnen, zoals een verbinding met GitHub. Niet alleen voor doorwinterde softwareontwikkelaars, maar ook voor beginners moet de app een grote hulp zijn. Zo vult ze – indien gewenst – automatisch de nodige achtergrondinstellingen uit.

Microsoft voegt er ook de Microsoft Dev Drive aan toe. Dat is een opslagplaats waar je veilig al je projecten kan bewaren. Microsoft Defender waakt vervolgens over je mappen.

Boot & Switch

Twee functies die vooral het leven van de telewerkers een pak aangenamer moeten maken. Beiden zullen beschikbaar zijn in de nieuwe versie van Windows 11 en zorgen ervoor dat je vanop afstand kan inloggen op je Windows 365 Cloud pc. Dat zonder de tussenkomst van een ander programma of browser. Microsoft Boot laat je vanop afstand kan inloggen als primaire gebruikers op een apparaat. Dat wil zeggen dat je volledige pc beschikbaar is, zonder beperkingen.

Microsoft Switch zorgt ervoor – heeft de naam het al verraden? – dat je makkelijk kan switchen tussen je lokale Windows 11 pc en je Cloud pc. Door in de taakbalk op een icoon te klikken, krijg je simpelweg het tabblad van je Cloud pc te zien.

Microsoft Business

Zoals eerder vermeld werd er ook gedacht aan het business-segment van Microsoft. Apparaten met Windows Hello for Business of FIDO2-security sleutels kunnen voortaan zonder wachtwoord inloggen op het bedrijfsnetwerk. Om helemaal komaf te maken met onveilige wachtwoorden kunnen IT-beheerders voortaan zelfs instellen dat apparaten die zijn aangesloten bij Microsoft Entra geen mogelijkheid meer hebben een wachtwoord in te geven. Microsoft Entra is een platform dat focust op het beveiligen van dergelijke cloud-gebaseerde bedrijfsnetwerken. Doordat er geen paswoorden meer aan te pas komen, worden de inloggegevens phishingresistenter.

Let’s paint!

Het Windows Paint-programma is wellicht een van de meest iconische laagdrempelige tekenprogramma’s in zijn soort. Lang bleef het programma buiten schot bij updates, maar gelijktijdig met het volledige Windows-besturingssysteem krijgt het nu toch de update die het verdient. Lees hieronder meer: