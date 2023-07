Nummer 2 van Silk Road veroordeeld tot 20 jaar cel

Roger Thomas Clark krijgt een gevangenisstraf voor zijn aandeel in de ‘dark web’ drugbazaar Silk Road.

Silk Road was, voor zover we weten, de eerste grote drugmarkt die op het zogeheten ‘dark web’ opereerde, een deel van het internet dat niet via traditionele zoekopdrachten te vinden is. Zo’n tien jaar geleden werd de site door de Amerikaanse federale politie uit de ether gehaald.

Daarbij werd de baas van de site, Ross Ulbricht gearresteerd. Zo’n twee jaar later kon de politie ook Roger Thomas Clark, wiens online naam Variety Jones is, worden opgepakt in Thailand. De ondertussen 62-jarige man werkte als rechterhand van Ulbricht en is nu door een New Yorkse rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn aandeel in het bouwen en beheren van Silk Road.

Pionier op het dark web

Silk Road was de eerste en lange tijd de grootste online drugmarkt. Ze opereerde op het anoniemere dark web, waarvoor je bijvoorbeeld een speciale Tor-browser nodig hebt, en gebruikte al heel vroeg cryptomunten om de identiteit van verkopers en klanten te maskeren. Volgens Clark zelf werkte hij vanuit het idee dat drugs legaal moeten zijn, en bood de site een veiliger alternatief dan straatverkoop.

Hij krijgt de maximumstraf mogelijk, mede omdat hij en Ulbricht tijdens hun carrière de opdracht hebben gegeven voor de moord op een van hun medewerkers, die ze verdachten van het stelen van cryptomunten. De dood van die medewerker werd uiteindelijk op Hollywoodiaanse wijze in scene gezet door de FBI, die op dat moment al Silk Road aan het onderzoeken was.